تدريب مساعدي مديري منشآت الرعاية الأساسية للأم والطفل بصحة قنا

أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، استحداث وزارة الصحة والسكان لدور جديد بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، لتحسين برامج الرعاية الصحية لتعزيز صحة الأم والطفل، بما يضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

المنظومة الصحية وتعزيز الخدمات بقنا

وأوضح وكيل الوزارة أن هذا الدور يعكس إستراتيجية الوزارة نحو تطوير المنظومة الصحية وتعزيز الخدمات المقدمة للأمهات والأطفال داخل الوحدات وذلك بوحدات التطوير بالمرحلة الأولى.

موضحًا أن الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة العمل داخل المنشآت الصحية من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الطبية والإدارية.

فيما أشارت الدكتورة سمية حسن محمد مدير إدارة الأمومة والطفولة بالمديرية إلى تنفيذ البرنامج التدريبي لمساعدي مديري المنشأة لصحة الطفل والأم بوحدات المرحلة الأولي.

موضحة أن دور مساعدي مدير المنشأة يهدُف إلي الإشراف على تقديم الخدمات الصحية وفقًا لأعلى المعايير الطبية.

لافتة إلى أن مهامهم تشمل متابعة المظهر العام والالتزام بالزي الرسمي في أماكن تقديم الخدمة، وتوافر المستلزمات الطبية والتجهيزات الأساسية، إلى جانب مراقبة الأداء الفني والإلتزام بتطبيق بروتوكولات الرعاية الصحية فيما يتعلق بصحة الأم والطفل،ومتابعة منظومة الألبان وتطعيمات الأطفال داخل تلك الوحدات.

رفع كفاءة الأداء بقنا

كما أكدت أهمية هذا التدريب في ضمان استمرارية جودة الخدمة وتكاملها داخل المنشآت الصحية بهدف رفع كفاءة الأداء لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة

فيما أوضح وكيل الوزارة أن البرنامج التدريبي لمساعدي مديري منشآت الرعاية الأولية لصحة الطفل والأم قد ضم ممثلي وحدات الرعاية بمبادرة تطوير خدمات الرعاية الأولية، ممن يتمتعون بمهارات الإشراف والتنظيم والتواصل الفعّال لضمان قدرتهم على القيام بمهامهم الجديدة بكفاءة عالية.

وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الأولية وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالنهوض بالقطاع الصحي داخل المحافظة.

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