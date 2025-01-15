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ثقافة وفنون

ملك الأحزان، تامر عاشور يطرح ألبومه الجديد ياه الليلة

تامر عاشور، فيتو
تامر عاشور، فيتو

يستعد ملك الأحزان تامر عاشور، لطرح أحدث ألبوماته الغنائية ياه مساء اليوم الأربعاء على موقع الفيديوهات يوتيوب والذي يتضمن 12 أغنية مختلفة.

 

ألبوم تامر عاشور الجديد ياه 

الألبوم يتضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة التي تجمعه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، مثل: عليم، أحمد المالكي، محمود عبد الله، وحسام سعيد، وملحنين مثل محمدي، محمد مدين، وأحمد عبد السلام، بالإضافة إلى الموزعين إلهامي، أحمد إبراهيم، وأحمد أمين.

الألبوم يتضمن 12 أغنية هي: “ياه”، “الله يحنن”، “حبيبي القديم”، “حبك رزق”، “أنا ما كرهتوش”، “يوم ما تنسى”، “قصر بعيد”، “مرتحناش”، “الدنيا”، “جم شرفوا”، “متعملهاش حكا”، و”مش بعرف أنام”، ويتضمن العديد من المفاجآت الفنية.

جدير بالذكر أن تامر عاشور أحيا ثاني حفلات جولته الغنائية في أمريكا وكندا، بمدينة نيويورك، بعد النجاح الكبير الذي حققه في حفله الأول بمدينة تورنتو الكندية، حيث تفاعل الجمهور معه بشكل لافت، مرددين أغانيه المميزة.
 

وكان عاشور قد اختتم عام 2024 بحفل كبير في أحد فنادق الإسكندرية، رفع شعار “كامل العدد”، حيث أُقيم الحفل بنظام الجلوس للمرة الأولى في المدينة الساحلية،قدم عاشور خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة مثل “هيجيلي موجوع” و”كلموها عني”.

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