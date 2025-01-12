الأحد 12 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تامر عاشور يطرح برومو ألبومه الجديد "ياه" (فيديو)

تامر عاشور، فيتو
تامر عاشور، فيتو

طرح المطرب تامر عاشور برومو ألبومه الجديد “ياه” عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة إكس.

 

ويطرح تامر عاشور الألبوم يوم 15 يناير الجاري عبر قناته الرسمية على يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

ألبوم تامر عاشور الجديد

 

 ويتضمن ألبوم تامر عاشور الجديد 11 أغنية بخلاف أغنية ياه، كالآتي: 

 

أغنية الله يحنن وهي من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

أغنية حبيبي القديم كلمات أحمد المالكي، ومن ألحان محمدي وتوزيع أحمد أمين.

 

  أغنيتي “حبك رزق" و”أنا مكرهتوش" من كلمات عليم وألحان محمود العسال.

ويضم الألبوم أيضا أغنية يوم ما تنسي من كلمات جمال الخولي، وألحان محمد خلف وتوزيع اماديو.

 وأغنية قصر بعيد من ألحان أحمد عبد السلام وكلمات أحمد بنداري.

 

وأغنية مرتحناش وهي من كلمات حسام سعيد والحان إسلام رفعت.

 

وأغنية الدنيا من الحان احمد المالكي وألحان مدين.

 

 وأغنية جم شرفه وهي من كلمات أحمد عيسى وألحان مدين.

 

 وأغنية ماتعملهاش حكاية، وهي من كلمات عمرو عبده وألحان عمرو الشاذلي.

وأخيرا أغنية مش بعرف انام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تامر عاشور المطرب تامر عاشور ألبوم ياه البوم تامر عاشور الجديد

مواد متعلقة

الملحن عمرو الشاذلي يتعاون مع تامر عاشور بـ4 أغانٍ من ألبوم ياه

ads

الأكثر قراءة

الحرائق تحاصر منزلها، فاروق الباز: بنتي في لوس أنجلوس وبنحاول نساعدها (فيديو)

بعد تطاول إرهابيين على مصر، عمرو أديب يوجه رسالة قوية لـ أحمد الشرع

ردا على الهجوم، التعليم تكشف سبب إدراج التربية الدينية بالمجموع في "البكالوريا"

أستاذ مناخ يكشف أسباب حرائق لوس أنجلوس

عباس شراقي يكشف عن خطر داهم يواجه سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

مبعوث ترامب يبلغ نتنياهو بموعد إنهاء الاتفاق مع حماس

لبيب يضع أحمد سليمان في موقف محرج بسبب ميشالاك

حرائق لوس أنجلوس المدمرة تهدد متحفا شهيرا وجامعة

منوعات

المزيد

وفاة أكبر معمرة ليبية في مدينة زوارة عن 114 عاما

محتال يجمع 2.5 مليون دولار من بيع ماء زمزم مغشوش في تركيا

إصابة 20 شخصا في حادث تصادم قطارين بستراسبورج بفرنسا

تايوان تسجل أدنى معدل في تاريخها بعدد المواليد خلال عام 2024

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 11-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت 11-1-2025؟

تعرف على سعر السكر اليوم السبت في الأسواق

معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من بنك CIB

المزيد

انفوجراف

قبل كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 12 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 12 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 12 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية