أسرة الفنان شكري سرحان تتقدم بشكوى لنقابة المهن التمثيلية لهذا السبب

أعلن محسن سرحان، المتحدث الإعلامي لأسرة الفنان شكري سرحان، تقدمه بشكوى لنقابة المهن التمثيلية غدا الأحد، ضد الفنان عمر متولي، والفنان أحمد فتحي، وذلك بسبب إساءتهما للراحل.

وأصدر محسن سرحان، بيانا جاء به: «بيان إعلامي من عائلة الفنان شكري سرحان وعلى لسان متحدثها الإعلامي محسن سرحان، لقد استمعنا لرأي الفنان الشاب عمر متولي في أحد البرامج على السوشيال ميديا، الذي انتقد موهبة الفنان الكبير شكري سرحان ووصفها بالضعيفة وأنه أخذ مكانة لا يستحقها، وعليه سنتقدم غدا الأحد بشكوى لنقابة الممثلين ضد الفنان عمر متولي والفنان أحمد فتحي».

وجاء بالبيان: «وقد جانب عمر متولي الصواب جملة وتفصيلا.. وأوجه ردي عليك ببعض الحقائق التي لا تعلمها لصغر سنك، وموهبتك، وافتقارك للياقة وحسن الحديث عن عملاق من عمالقة الفن المصري والعربي، أولا شكري سرحان خريج الدفعة الأولى للمعهد العالي للفنون المسرحية واجتاز اختبار القبول من أساتذة أسسوا لعلم وفن الأداء التمثيلي ووقف أمام زكي طليمات، وجورج أبيض، ويوسف وهبي، وعمره لا يتجاوز السادسة عشرة، ولو كنت مكانه لارتعدت فرائصك وانعقد لسانك لقيمة هؤلاء الكبار، ولكن شكري سرحان الفتى الصغير كان صاحب موهبة أثقلتها الدراسة التي لا أظنك تعرف منها شيئا».



وأضاف: «ثانيا شكرى سرحان عندما كان أصغر منك سنا كان أغلى نجم في الوطن العربي، ويشار إليه بالبنان من مخرجين ومنتجين ونقاد لقيامه ببطولات لن تحققها أنت لو بلغت من العمر أرزله فقد قام ببطولة ابن النيل وهو ابن العشرين وابن النيل واحدا من أهم مائة فيلم في تاريخ السينما وتبعه بأفلام الزوجة الثانية وقنديل أم هاشم واللص والكلاب ولم يتجاوز عمره الثلاثين وكان فتى الشاشة الأول بلا منازع لحصده أعلى الإيرادات، ثالثا شكري سرحان اختير كأفضل ممثل في تاريخ السينما المصرية في استفتاء مئويتها بمشاركة مائة ناقد فني جميعهم قامات يعرفون قواعد النقد ويدرسونه في أكاديميات الفنون وحصل شكري سرحان على نصيب الأسد برصيد 16 فيلما معظمها بطولة مطلقة».

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