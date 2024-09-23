الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بعد الإعلان عن عودتها بمسلسل برستيج، أبرز أعمال الفنانة راندا عوض

راندا عوض، فيتو
راندا عوض، فيتو

 أعلن المخرج عمرو سلامة مؤخرًا عن انطلاق تصوير أحدث أعماله الفنية، وهو مسلسل برستيج، والذي ستعود من خلاله الفنانة راندا عوض، والدة جميلة عوض، للتمثيل بعد غياب سنوات، حيث كان آخر مشاركاتها الفنية مسلسل كلبش ٢ عام ٢٠١٨.

أبرز أعمال الفنانة راندا عوض

 وراندا عوض ممثلة مصرية لبنانية، ولدت في مدينة صيدا بلبنان في عام 1964، لكنها أقامت ونشأت مع عائلتها في مصر بعد اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية.  

 ولقد كانت بداياتها مع عالم الفن في السبعينيات حيث شاركت في مسلسل العاصفة، ثم شاركت عام ١٩٨٢ في مسرحية ريا وسكينة حيث قدمت شخصية ألفت ابنة ريا، ثم تعددت مشاركاتها الفنية بعد ذلك، ولصقل موهبتها قررت الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرجت منه في عام 1990.

ومن أهم الأعمال التي شاركت فيها راندا فيما بعد فيلم الحب فوق هضبة الهرم حيث قدمت شخصية عفاف شقيقة رجاء، وفي فيلم يوم حلو ويوم مر قدمت شخصية نوال، أما في مسلسل رأفت الهجان ١ قدمت شخصية إيفيت سمحون.

وفي الجزء الخامس من مسلسل ليالي الحلمية الشهير قدمت راندا شخصية داليا، أما في مسلسل فارس بلا جواد فقدمت شخصية ندى، وشاركت في فيلم شباب على الهواء عام ٢٠٠٢، وشاركت في مسلسل الصندوق الأسود عام ٢٠١٥ بشخصية فوزية وفي كلبش ٢ قدمت شخصية هيلجا، فضلًا عن العديد من الأعمال الأخرى حيث شاركت راندا في حوالي ٩٠ عملًا فنيًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

راندا راندا عوض الفنانة راندا عوض الفن مسلسل برستيج عمرو سلامة

مواد متعلقة

في اليوم العالمي للغة الإشارة، أفلام مصرية قدم أبطالها شخصيات من مجتمع الصم والبكم

موعد عرض مسلسل "إنترفيو" الحلقة 6

مسلسل برغم القانون الحلقة 7، الإفراج عن إيمان العاصي وزوجها يراقبها خلسة

مسلسل تيتا زوزو الحلقة 2، محمود البزاوي يزور إسعاد يونس بعد الحادث

الأكثر قراءة

كيف وصلت بكتيريا الإيكولاي لمياه الشرب في أسوان؟ وزير الصحة يكشف السبب

بعد الانهيار المفاجئ تحت «السرج»، خبير: الكهوف الجيرية تهدد سد النهضة

ارتفاع جديد في سعر الدولار بالبنك المركزى (آخر تحديث)

السبب الحقيقي وراء إصابات أهالي أسوان، أهم المعلومات عن بكتيريا الايكولاي

كيفية الوقاية من بكتيريا الإيكولاي بعد إصابات أهالي أسوان

ساويرس يكشف عن 3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب ويوضح حجم استثماراته في المعدن الأصفر

بكتيريا الإيكولاي، وزير الصحة يكشف سر المرض الغامض في أسوان (فيديو)

الزمالك يفاجئ عبدالله السعيد بهذا القرار

منوعات

المزيد

وجبة عشاء تتسبب في تسمم عشرات الطلاب بالمغرب

مركبة روسية تنفصل عن المحطة الفضائية وتعود ببعض روادها إلى الأرض

بعيدا عن حبوب الكاكاو، نجاح تجربة تصنيع الشوكولاتة من مواد جديدة

نمر الجاكورا يواجه خطر الانقراض بسبب حرائق الغابات في البرازيل

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، المكرونة يتراجع 25 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والبرتقال في سوق العبور

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أغلى وأرخص عمرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل التين في المنام وعلاقته بالتعرض للحسد من المقربين

ما قصة الذين استأذنوا الرسول في عدم الخروج للجهاد؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

هل كل ما يصيب الإنسان مكتوب في اللوح المحفوظ؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية