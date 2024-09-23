بعد الإعلان عن عودتها بمسلسل برستيج، أبرز أعمال الفنانة راندا عوض

أعلن المخرج عمرو سلامة مؤخرًا عن انطلاق تصوير أحدث أعماله الفنية، وهو مسلسل برستيج، والذي ستعود من خلاله الفنانة راندا عوض، والدة جميلة عوض، للتمثيل بعد غياب سنوات، حيث كان آخر مشاركاتها الفنية مسلسل كلبش ٢ عام ٢٠١٨.

أبرز أعمال الفنانة راندا عوض

وراندا عوض ممثلة مصرية لبنانية، ولدت في مدينة صيدا بلبنان في عام 1964، لكنها أقامت ونشأت مع عائلتها في مصر بعد اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية.

ولقد كانت بداياتها مع عالم الفن في السبعينيات حيث شاركت في مسلسل العاصفة، ثم شاركت عام ١٩٨٢ في مسرحية ريا وسكينة حيث قدمت شخصية ألفت ابنة ريا، ثم تعددت مشاركاتها الفنية بعد ذلك، ولصقل موهبتها قررت الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرجت منه في عام 1990.

ومن أهم الأعمال التي شاركت فيها راندا فيما بعد فيلم الحب فوق هضبة الهرم حيث قدمت شخصية عفاف شقيقة رجاء، وفي فيلم يوم حلو ويوم مر قدمت شخصية نوال، أما في مسلسل رأفت الهجان ١ قدمت شخصية إيفيت سمحون.

وفي الجزء الخامس من مسلسل ليالي الحلمية الشهير قدمت راندا شخصية داليا، أما في مسلسل فارس بلا جواد فقدمت شخصية ندى، وشاركت في فيلم شباب على الهواء عام ٢٠٠٢، وشاركت في مسلسل الصندوق الأسود عام ٢٠١٥ بشخصية فوزية وفي كلبش ٢ قدمت شخصية هيلجا، فضلًا عن العديد من الأعمال الأخرى حيث شاركت راندا في حوالي ٩٠ عملًا فنيًا.