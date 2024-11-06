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ثقافة وفنون

بعد الاحتفال بزواجها، ما لا تعرفه عن راندا عبد السلام

راندا عبد السلام
راندا عبد السلام وزوجها، فيتو

احتفلت الفنانة راندا عبد السلام بزواجها من خارج الوسط الفني في أجواء عائلية. 

زواج راندا عبد السلام 

وزوج راندا عبد السلام هو فتحي بدر مسؤول العلاقات الحكومية بالشركة المتحدة.

والفنانة راندا عبد السلام تعتبر واحدة من أبرز الوجوه الفنية الشابة من مواليد 25 فبراير عام 1988، وهي خريجة المعهد الفنون المسرحية وبجانب الفن تمارس عدة نشاطات ورياضات أخرى أبرزهم السباحة وكانت تعمل خبيرة تجميل قبل دخولها عالم الفن.

وتخرجت راندا عبد السلام في المعهد العالي للفنون المسرحية وشاركت أثناء فترة دراستها بالمعهد فى الكثير من العروض المسرحية المختلفة ومثلها الأعلى بالتمثيل هي الفنانة الكبيرة الراحلة فاتن حمامة.

واستطاعت راندا أن تجذب إليها أنظار الجمهور من خلال طلتها الرقيقة وجمالها الطبيعي وحديثها عن ضرورة أداء الأدوار التمثيلية بإتقان بعيدًا عن اعتمادها على مظهرها، وهو ما كشفت عنه كثيرًا وأكدت فى أكثر من برنامج أنها تأخذ الكثير من الكورسات التأهيلية داخل معهد الفنون المسرحية أو خارجه، ومن أبرز أعمالها في عالم الدراما مسلسل طاقة حب عام ٢٠٢٠، ومسلسل القمر آخر الدنيا، وفارس بلا جواز، وحكاية عقبال عوضك من مسلسل زي القمر الجزء ٢، ومسلسل ديفيله.

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