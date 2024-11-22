مصرع مسنة في حادث مأساوي بتركيا

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، لقيت امرأة مسنة، في مدينة إسطنبول ، مصرعها دهسًا تحت عجلات شاحنة كبيرة، بعد أن عبرت الطريق في لحظات الاحتياط التي تفصل بين اللونين الأخضر والأحمر في إشارات المرور.

مصرع امرأة مسنة في حادث مأساوي بتركيا

ووقع الحادث المروع في وضح النهار، عند إشارة مرور في منطقة "أوسكودار" المطلة على مضيق البوسفور من الجانب الآسيوي لمدينة إسطنبول.

وأظهر مقطع فيديو صورته كاميرا مراقبة قريبة من المكان، تفاصيل الحادث المؤلم، حيث الشاحنة المتوقفة عند إشارة المرور بانتظار الضوء الأخضر لتواصل مسيرها.

وفي تلك اللحظات، ظهرت المرأة المسنة (81 عامًا) لتعبر الطريق من ممر المشاة، رغم أن إشارة العبور المخصص للعابرين مضاءة بالأحمر، ظنًا منها أنها ستعبر الطريق قبل تحرك الشاحنة.



وبدأت الشاحنة المرتفعة المسير في نفس اللحظة التي عبرت فيها المرأة للطريق، دون أن يراها السائق فيما يبدو، قبل أن يتوقف بعد أن أدرك أنه دهس شخصًا ما.

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