الثلاثاء 14 يناير 2025
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استمرار جهود البحث عن مفقودين جراء الحرائق في لوس أنجلوس

حرائق لوس أنجلوس،
حرائق لوس أنجلوس، فيتو

قالت وسائل إعلام أمريكية، يوم الثلاثاء، إن الجهود مستمرة بحثا عن مفقودين جراء الحرائق في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

 

حرائق الغابات في لوس أنجلوس

وتم الإبلاغ عن فقدان 24 شخصا على الأقل في حريقي غابات كبيرين في مقاطعة لوس أنجلوس ويبحث نواب قادة الشرطة عنهم، لكن عددهم كثيرا ما يتغير.           

وما زالت الظروف خطيرة في المناطق المحترقة وهناك تهديد حقيقي من اندلاع حرائق أخرى.

وقال رئيس شرطة مقاطعة لوس أنجلوس روبرت لونا، "رغم التقدم الذي تم إحرازه في بعض المناطق، ما زال يتعين على السكان توخي الحذر".

 

خسائر الحرائق في لوس أنجلوس

وأضاف لونا: "لا أريد أن يعتقد السكان أن كل الأمور على ما يرام الآن.. كل الأمور ليست على ما يرام إلى الآن.. سنصل إلى هذه النقطة معا لكن أقول من جديد إن الرياح ما زالت تهب وستواصل الهبوب".

وتسببت أربعة حرائق كبرى في جميع أنحاء لوس أنجلوس في مقتل 24 شخصا وحرق أكثر من 38000 فدان وإتلاف ما لا يقل عن 10000 مبنى.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن خسائر الحرائق في لوس أنجلوس تصل إلى 150 مليار دولار.

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