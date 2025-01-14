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رياضة

عمر مرموش يحرز الهدف الثاني لإينتراخت في مرمى فرايبورج بالدوري الألماني (فيديو)

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

أحرز عمر مرموش لاعب إينتراخت فرانكفورت، الهدف الثاني لفريقه أمام نظيره فرايبورج في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "دوتش بانك بارك" ضمن الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الألماني.

وجاء هدف عمر مرموش في الدقيقة 65 من الشوط الثاني.

 

وافتتح فرايبورج التسجيل عن طريق ريتسو دوان في الدقيقة 36، قبل أن يتعادل فرانكفورت عن طريق روبن كوخ في الدقيقة 42 من صناعة المحترف المصري عمر مرموش.

 

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تشكيل إينتراخت فرانكفورت أمام فرايبورج 

وشهد تشكيل فرانكفورت تواجد عمر مرموش أساسيا، وجاء التشكيل كاملا كالتالي:

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ويحتل فرانكفورت حاليًّا المركز الثالث برصيد 30 نقطة، في حين أن فرايبورج لديه 27 نقطة في المركز السادس.

وتأتي تلك المباراة في إطار شكوك متزايدة حول مستقبل النجم المصري عمر مرموش وإمكانية رحيله عن فرانكفورت وانتقاله إلى صفوف مانشستر سيتي.

ورغم تأكيد المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، دينو توبمولر، على مشاركة مرموش في مباراة اليوم، إلا أن هناك تقارير صحفية تشير إلى إمكانية حدوث عكس ذلك.

وتواجد عمر مرموش لاعب إينتراخت فرانكفورت الألماني ضمن التشكيل الأفضل لمنافسات الجولة الـ16 من عمر الدوري الألماني.

 

مرموش قاد فريقه للفوز على مضيفه سانت باولي حين سجل هدف المباراة الوحيد، ضمن منافسات الجولة 16 من المسابقة، وسط أنباء تفيد برحيله قريبا إلى مانشستر سيتي.


وتواجد عمر في الخط الأمامي بجوار جوناثان بوركاردت مهاجم ماينز وباتريك تشيك مهاجم باير ليفركوزن.

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الدوري الألماني المصري عمر مرموش فريق آينتراخت فرانكفورت فرانكفورت

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