+90، برينتفورد يزيد أوجاع مانشستر سيتي بالتعادل 2-2 بالدوري الانجليزي (فيديو)

الدوري الإنجليزي، تعادل فريق مانشستر سيتي،أمام نظيره برينتفورد،بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي أقيم على ملعب جيتش كوميونيتي ضمن الأسبوع الحادي والعشرين من بطولة البريميرليج.

واحرز هدفي مانشستر سيتي فيل فودين في الدقيقتين 66 و78.

هدف مانشستر ستي الأول في شباك برينتفورد عن طريق فيل فودين بصناعة رائعة من دي بروين🔵🔥pic.twitter.com/gxcOb4u6Mb — EPL World (@EPLworld) January 14, 2025

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هدف فيل فودين



أسيست الأسطورة كيفين دي بروين ! 👑💙pic.twitter.com/mbxwEDlmkY — مشعل (@Dolgador) January 14, 2025

وقلص فريق برينتفورد النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة يوين ويسا في الدقيقة 82.

واحرز كريستيان نورجارد هدف التعادل في الدقيقة 2+90.

🚨 هدف برينتفورد الثاني على السيتي 🤯🔥pic.twitter.com/nUnbTOG50z — KinG £ (@xKGx__) January 14, 2025

واستمرت محاولات مانشستر سيتي في احراز هدف حيث اضاع هالاند فرصة قوية لتصل لرأسة خارج الشباك في الدقيقة 22 من عمر الشوط.

بينما اضاع نونيز كرة خطيرة بعد المراوغة داخل منطقة الجزاء ولكن تقطع الكرة منه بغرابة من مدافع برينتفورد.

تشكيل مانشستر سيتي امام برينتفورد

تشكيل برينتفورد أمام مانشستر سيتي



ويحتل مانشستر سيتي المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد برينتفورد بالمركز العاشر برصيد 28 نقطة.

وعلى صعيد متصل كشفت شبكة سكاي ألمانيا، أن هناك مفاوضات جديدة تمت بين ناديي مانشستر سيتي وآينتراخت فرانكفورت الألماني، حول صفقة انتقال الدولي المصري عمر مرموش.

وأضافت الشبكة، أن المفاوضات تمت بين المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي، تشيكي بيجيريستين ومسئولي فرانكفورت، مع العلم أن الناديين ليسا بعيدين عن بعضهما في تلك المحادثات.

قيمة صفقة عمر مرموش وموعد انتقاله إلى مانشستر سيتي

وأضاف التقرير، أن الصفقة قد تصل إلى 70 مليون يورو، كمبلغ ثابت، إلى جانب المكافآت، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، وأن جميع الأطراف تعمل على إكمال الصفقة بشكل سريع، حيث لا يمكن استبعاد التوصل إلى اتفاق غدًا.

واختتمت الصحيفة، تقريرها بأن هناك إمكانية لغياب مرموش عن مباراة فرانكفورت في الجولة السابعة عشر من الدوري الألماني ضد فرايبورج، رغم تصريحات المدرب المؤكدة لوجود النجم المصري في اللقاء.

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