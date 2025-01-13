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محمد صلاح في الصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 21

محمد صلاح
محمد صلاح

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر محمد صلاح نجم نادي ليفربول جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 هدفًا بفارق هدفين عن هالاند مهاجم السيتي قبل الجولة الـ 21.

ويعود قطار الدوري الانجليزي الممتاز للانطلاق مرة أخري غدا الثلاثاء بمواجهات الجولة الـ 21.

وتقام مباريات الجولة الـ 21 من البريميرليج علي مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والتي ستشهد منافسات قوية.

 

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي قبل الجولة الـ 21

محمد صلاح ليفربول 18 هدفًا 
إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 16 هدفًا 
بريان مبيومو برينتفورد 13 هدفًا 
كول بالمر تشيلسي 13 هدفًا 
أليكسندر إيساك نيوكاسل يونايتد 13 هدفًا 
كريس وود نوتينجهام فورست 12 هدفًا 
ماثيوس كونها وولفرهامبتون 10 أهداف
يوان ويسا برينتفورد 9 أهداف
نيكولاس جاكسون تشيلسي 9 أهداف
أولي واتكينز أستون فيلا 8 أهداف
ليام ديلاب إبسويتش تاون 8 أهداف
جيمس ماديسون توتنهام هوتسبير 8 أهداف
لويس دياز ليفربول 8 أهداف
راؤول خيمينيز فولهام 8 أهداف

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الانجليزي 

الثلاثاء 14 يناير 

تشيلسي ضد بورنموث - 9:30 مساءً

وست هام ضد فولهام - 9:30 مساءً

برينتفورد ضد مانشستر سيتي - 9:30 مساءً

نوتينجهام فورست ضد ليفربول - 10 مساءً

 

الأربعاء 15 يناير 

تيوكاسل يوتايتد ضد وولفرهامبتون - 9:30 مساءً

إيفرتون ضد أستون فيلا - 9:30 مساءً

ليستر سيتي ضد كريستال بالاس - 9:30 مساءً

أرسنال ضد توتنهام - 10 مساءً 

 

الخميس 16 يناير 

إبسويتش تاون ضد برايتون - 9:30 مساءً

مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون - 10 مساءً

 

ويتصدر ليفربول قمة جدول ترتيب الدوري الانجليزي، برصيد 46 نقطة قبل إنطلاق الجولة الـ 21 من البريميرليج.

ويتبقي للريدز بقيادة النجم المصري محمد صلاح مباراة مؤجلة مع إيفرتون ضمن مواجهات الدوري الانجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 21

1- ليفربول 46 نقطة
2- آرسنال 40 نقطة
3- نوتينغهام فورست 40 نقطة
4- تشيلسي 36 نقطة
5- نيوكاسل يونايتد 35 نقطة
6- مانشستر سيتي 34 نقطة
7- بورنموث 33 نقطة
8- أستون فيلا 32 نقطة
9- فولهام 30 نقطة
10- برايتون 28 نقطة
11- برينتفورد 27 نقطة
12- توتنهام هوتسبير 24 نقطة
13- مانشستر يونايتد 23 نقطة
14- وست هام يونايتد 23 نقطة
15- كريستال بالاس 21 نقطة
16- إيفرتون 17 نقطة
17- وولفرهامبتون 16 نقطة
18- إبسويتش تاون 16 نقطة
19- ليستر سيتي 14 نقطة
20- ساوثهامتون 6 نقاط.

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