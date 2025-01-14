بسبب سوء الأحوال الجوية، تأخير موعد انطلاق امتحانات صفوف النقل فى الإسكندرية

أصدرت مديرية التربية والتعليم فى الإسكندرية، برئاسة الدكتور عربي ابو زيد، قرارا عاجلًا بشأن مواعيد الامتحانات الصباحية، الخاصة بامتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية التى تجرى حاليًا للعام الدراسى 2024/2025،غدًا الأربعاء 15 يناير 2024.

وأصدرت المديرية بيان رسميًا، ذكرت فيه أنه بسبب سوء الطقس غدأً الاربعاء، تقرر تأخير موعد انطلاق الامتحانات بمعدل 30 دقيقة، لتبدأ فى الساعة الثامنة والنصف بدلا من الثانية.

وأوضحت المديرية أنه حرصا على مصلحة الطلاب، وفى ظل الطقس السيئ، تقرر أن تكون امتحانات الفترة الصباحية غدًا الأربعاء 15 يناير 2024، تبدأ فى الثامنة والنصف بدلا من الثامنة ويتم ترحيل نصف ساعة فى الامتحانات التالية فى نفس اليوم

كما أعلنت محافظة الإسكندرية منذ قليل برئاسة الفريق احمد خالد حسن عن استمرار سوء الأحوال الجوية وكثافة الشبورة المائية على الطرق والميادين فى المحافظة، ياتى ذلك بناءً على تنويه الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك اعتبارا من غدا الأربعاء 15 يناير إلى الخميس 16 يناير 2025.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالسادة قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

وأكدت المحافظة على بعض إرشادات القيادة الآتية أثناء تكون الشبورة المائية وهى القيادة بهدوء تام ولا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية وإضاءة كشافات الشبورة المائية وزيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين واستعمال مساحات الزجاج باستمرار وفتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة، واستخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

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