الصور الأولية لحادث انقلاب سيارة نقل عمال بطريق مطروح (صور)

لقى 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون إثر حادث انقلاب سيارة نقل عمال بطريق الإسكندرية مطروح اتجاه الاسكندرية ناحية الكيلو 75 بمنطقة فوكة.

وحصلت "فيتو" على الصور الأولية لحادث انقلاب سيارة نقل عمال بالكيلو ٧٥ طريق مطروح الإسكندرية بمنطقة فوكة.

وكانت شرطة نجدة مطروح تلقت بلاغا بوجود حادث انقلاب سيارة نقل بها عمال بطريق مطروح الإسكندرية بالكيلو ٧٥ بمنطقة فوكة، مع وجود وافيات ومصابين.

وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف والشرطة لمكان الحادث، لنقل المصابين والوافيات والتحري عن ملابسات الحادث.

وحصلت "فيتو" على اسماء المصابين في حادث طريق اسكندرية مطروح منطقة فوكه وهم: محمود عبدالله محمد 37 سنة الشرقيه كسور بالضلوع، وياسر ضيفي محمد 30 سنة اسيوط نزيف بالمخ، ومحمد علاء اشرف 11سنة اسيوط جثة سحبات وكدمات، احمد منصور صادق 29 سنة اسيوط سحبات، اشرف محمد 40 سنة اسيوط نزيف بالمخ، والذين تم نقلهم لمستشفى رأي الحكمة لتلقى الاسعافات اللازمة وتوفى احدهم عقب وصوله الى المستشفى.

بينما جاءت اسماء الوافيات، رمضان اشرف رزق، محمد اشرف رزق، رجب اشرف رزق، سعد رمضان زيدان، عبده هاني، بالإضافة إلى شخصين مجهولي الهوية.

وأجرى الفريق الطبي بمستشفى رأس الحكمة الاسعافات اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الرعاية الطبية والتحفظ على جثمان الوافيات بثلاجة حفظ الموتى، وتحرير المحضر اللازم.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.