مان سيتي يتعادل سلبيا أمام برينتفورد بالشوط الأول في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تعادل فريق مانشستر سيتي،أمام نظيره برينتفورد،سلبيًا بدون أهداف بالشوط الاول في اللقاء الذي يقام على ملعب جيتش كوميونيتي ضمن الأسبوع الحادي والعشرين من بطولة البريميرليج.

واستمرت محاولات مانشستر سيتي في إحراز هدف حيث أضاع هالاند فرصة قوية لتصل لرأسه خارج الشباك في الدقيقة 22 من عمر الشوط.

بينما أضاع نونيز كرة خطيرة بعد المراوغة داخل منطقة الجزاء ولكن تقطع الكرة منه بغرابة من مدافع برينتفورد.

تشكيل مانشستر سيتي أمام برينتفورد

تشكيل برينتفورد أمام مانشستر سيتي



ويحتل مانشستر سيتي المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد برينتفورد بالمركز العاشر برصيد 28 نقطة.

القناة الناقلة لمواجهة مانشستر سيتي وبرينتفورد



وتذاع بطولة الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات البريميرليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتذاع مباراة المان سيتي وبرينتفورد تحديدًا على قناة bein sports HD2.

وعلى صعيد متصل كشفت شبكة سكاي ألمانيا، أن هناك مفاوضات جديدة تمت بين ناديي مانشستر سيتي وآينتراخت فرانكفورت الألماني، حول صفقة انتقال الدولي المصري عمر مرموش.

وأضافت الشبكة، أن المفاوضات تمت بين المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي، تشيكي بيجيريستين ومسئولي فرانكفورت، مع العلم أن الناديين ليسا بعيدين عن بعضهما في تلك المحادثات.

قيمة صفقة عمر مرموش وموعد انتقاله إلى مانشستر سيتي

وأضاف التقرير، أن الصفقة قد تصل إلى 70 مليون يورو، كمبلغ ثابت، إلى جانب المكافآت، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، وأن جميع الأطراف تعمل على إكمال الصفقة بشكل سريع، حيث لا يمكن استبعاد التوصل إلى اتفاق غدًا.

واختتمت الصحيفة، تقريرها بأن هناك إمكانية لغياب مرموش عن مباراة فرانكفورت في الجولة السابعة عشر من الدوري الألماني ضد فرايبورج، رغم تصريحات المدرب المؤكدة لوجود النجم المصري في اللقاء.

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