بدء تشغيل قسم الرمد بمستشفي نجع حمادي العام

أعلن الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا عن تشغيل قسم الرمد بمستشفي نجع حمادي العام وتنفيذ عدد من العمليات الجراحية بالقسم وذلك بعد توقف دام لثلاث عشر سنة.

الأجهزة الحديثة بقنا

وأوضح وكيل الوزارة ان المديرية قد قامت بتجهيز القسم ودعمه بالفرق الطبية والأجهزة الحديثة والتي من ضمنها جهاز الفاكو إيطالي الصُنع وجهاز الميكروسكوب والذي يعمل علي تنفيذ عمليات المياه البيضاء وحالات الشبكية وحالات إرتشاح مُقلة العين وزرع العدسة.

وأضاف وكيل الوزارة أن دعم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة ومتابعة الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا قد ساهم في تشغيل القسم ودعمه بما يلزم من مستلزمات جراحية وأجهزة طبية.

قوائم الانتظار بقنا

مشيرًا إلي مرافقة فريق المتابعة بالمديرية والذي ضم الدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية والدكتور عبدالله حمدي مدير الطب العلاجي والدكتورة رشا سليم مديرة إدارة نفقة الدولة والمشرف علي مشروع القضاء علي قوائم الإنتظار بالمحافظة والدكتور بيتر عريان مسؤول المستلزمات الطبية بالمديرية خلال تشغيل القسم وتنفيذ العمليات الجراحية.

موضحًا أن تنفيذ العمليات الجراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم الإنتظار والتي قد ساهمت في التخفيف عن المرضي وحصولهم علي الرعاية الطبية المتميزة وقللت توجه المرضي خارج المحافظة للحصول علي مثل تلك الخدمات،

موجهًا الشكر للدكتور أحمد عبدالوهاب رئيس قسم الرمد بمستشفي قنا العام والدكتور أيمن عسكر استشاري الرمد بمستشفي قنا العام ولفريق مستشفي نجع العام بقيادة الدكتور حيدر عبدالحميد مدير المستشفي والدكتورة إخلاص ألفي رئيس قسم الرمد بمستشفي نجع حمادي العام وفريق الإشراف والتمريض بالمستشفي علي جهودهم المتميزة في تشغيل القسم.

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