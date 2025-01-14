الثلاثاء 14 يناير 2025
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محافظات

العثور على طفل حديث الولادة بقرية البهنسا في المنيا

العثور على طفل حديث
العثور على طفل حديث الولادة بقرية البهنسا في المنيا

في حادثة تكررت للمرة الثانية خلال شهر، عثر سكان قرية البهنسا بمركز بني مزار، شمال محافظة المنيا، على طفل حديث الولادة ملقى بالقرب من المقابر، دون أن يُعرف أهله، وقد جاءت هذه الواقعة بعد العثور على رضيع آخر في نفس المنطقة خلال الثلاثين يومًا الماضية.

العثور على طفل حديث الولادة بقرية البهنسا في المنيا

 

تلقى مركز بني مزار بلاغًا من الأهالي حول وجود طفل رضيع ملقى في منطقة نائية بالقرب من المقابر، مما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية.

الأجهزة الأمنية في المنيا 

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انتقلت الفرق الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ، وأبلغت إدارة الطفولة والأمومة بمحافظة المنيا، حيث تم إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامة الطفل، استعدادًا لنقله إلى إحدى دور الرعاية.

العثور على طفل حديث الولادة في المنيا 

وتم تحرير محضر بالحادثة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، في حين تواصل أجهزة الأمن جهودها لكشف هوية والدي الطفل والبحث عن مرتكب الواقعة.

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