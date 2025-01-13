إصابة زوجين بالاختناق في المنيا

تعرض زوجان للاختناق بسبب استنشاق غاز أول أكسيد الكربون أثناء استخدامهما جهاز تدفئة في إحدى قرى المنيا، وتم نقلهما إلى المستشفى، مع تحرير محضر بالحادثة.

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإصابة الزوجين بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز أثناء استخدام مدفأة في قرية منشأة الحواصلية التابعة لمركز المنيا.

إصابة زوجين في المنيا بالاختناق

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة م. ع. أ (25 عامًا) وزوجته، المقيمين في القرية ذاتها.

مدفأة تتسبب في إصابة زوجين في المنيا

تم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالمنيا لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.