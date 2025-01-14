زغلول صيام يكتب: نجم مونديال 90 يعاني.. أين وزير الرياضة وأبو ريدة؟!

لأسباب صحية توقفت عن الكتابة منذ أكثر من شهر، وكنت أنتوي الاستمرار في الحصول على أكبر قسط من الراحة، بعد أن اكتشفت أن الصداقة ليست مجرد كلمة، الصداقة ليست مصلحة، ولكن الصديق الحقيقي هو الذي يسأل عنك عندما تغيب عنه، ولأسباب إنسانية في المقام الأول أعود للكتابة.

فليس من المعقول أن يُظلم نجوم الأقاليم على مر الزمان، والأضواء يحصل عليها نجوم القطبين، ليس منطقيًا أن يظل نجوم الأقاليم مهمشين على طول الخط، ومن خلال تجارب سابقة أؤكد أن الجانب الإنساني عند الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يتفوق على كل الجوانب، ونفس الأمر عند المهندس هاني أبو ريدة، وقد رأيت ذلك بأم عيني في مواقف كثيرة.

اليوم أنقل أزمة لاعب كبير دافع عن ألوان الفريق الوطني لكرة القدم بكل نقطة عرق، يعاني في صمت من المرض العضال، نجم صال وجال وكان نجم المنتخب الوطني في مونديال 90 بإيطاليا، نجم لم نعرف عنه إلا كل ذوق واحترام لاعبًا ومدربًا ومديرًا للكرة.

إنه الكابتن صابر عيد نجم غزل المحلة والمنتخب الوطني وأحد فرسان مونديال إيطاليا، الخلوق صابر عيد يعاني دون كلمة ألف سلامة.. يعاني في صمت وهو يريد أن يشعر أن جهده لم يذهب هباءً، وأن بلدنا تقدر أبناءها، وهذا ما عهدناه من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة.

نعم، شركة الكرة بنادي غزل المحلة برئاسة الإنسان المهندس وليد خليل لم تتأخر، ومعه شقيقه المهندس تامر خليل، كلاهما لا يبخل على البعيد فما بالك بالقريب، الأخوان وليد وتامر خليل يحتضنان كل نجوم الغزل الكبار بحب وتقدير، وأعادا الكثير منهم لأحضان النادي، ولا يتأخران عن مساندة أحد، رأيتهما بأم عيني وهما يقدمان لمسات إنسانية على أرض الواقع دون الحاجة إلى دعاية، لأنهما يدركان أن ما يقوما به هو الواجب باعتبارهما أبناء المدينة العريقة والنادي صاحب التاريخ الكبير.

كابتن صابر عيد يحتاج إلى رعاية وعناية من نوع خاص، نعم إنه يستحق ولا أشك لحظة واحدة في أن الوزير والمهندس هاني لن يترددا بمجرد قراءة المقال في الاتصال بنجم مصر وتلبية كل طلباته فيما يخص الأمور العلاجية.

ومع الوزير أوجه الكلمة للكابتن أحمد شوبير رئيس جمعية اللاعبين القدامى، وزميل الكابتن صابر عيد في مونديال 90، وكذلك الكابتن مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين وزميل المونديال، عليهما دور كبير.

هذا ما خطه يدي وهذا ما أجبرني على العودة للكتابة، حيث التقيت الكابتن صابر عيد يوم المؤتمر الصحفي لتنصيب الكابتن شوقي غريب مديرًا فنيًا لغزل المحلة "أد إيه كابتن كبير ونجم يذوب عشقًا في غزل المحلة"، رأيت نجمًا كبيرًا ينال احترام الجميع.

سلامتك يا كابتن صابر، وبإذن الله تعود من جديد لتكمل دورك مع الموجودين في إعادة أمجاد غزل المحلة.

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