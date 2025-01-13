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رياضة

حسين لبيب يعقد جلسة مع لاعبي طائرة الزمالك قبل السفر إلى قطر

حسين لبيب
حسين لبيب

حرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء، وذلك على هامش المران الختامي للأبيض قبل السفر لقطر، لخوض منافسات البطولة العربية المقرر إقامتها خلال الفترة من  13 إلى 26 يناير الجاري.

وحرص الكابتن حسين لبيب على تحفيز اللاعبين خلال الجلسة، وطلب منهم المنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها الفريق خلال الموسم الجاري.

وتطير بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك إلى قطر، في التاسعة صباح غد الثلاثاء، استعدادًا لخوض منافسات البطولة العربية، المقرر إقامتها خلال الفترة من  13 إلى 26 يناير 2025.

وكلف مجلس إدارة نادي الزمالك، رامي نصوحي عضو المجلس مهمة برئاسة بعثة الأبيض في قطر. 

قائمة طائرة الزمالك المشاركة في البطولة العربية 

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة البرازيلي كارلوس شوانكي، عن قائمة  الفريق الأبيض المسافرة إلى قطر، لخوض منافسات البطولة العربية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير 2025.

وتضم قائمة الزمالك 13 لاعبًا وهم:

"أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري -  ماتيوس يوزويك ".

ومن المقرر، أن تطير بعثة "طائرة الزمالك" إلى الدوحة صباح يوم الثلاثاء القادم، استعدادًا لخوض منافسات البطولة العربية.

مجموعة طائرة الزمالك في البطولة العربية 

وتتواجد "طائرة الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب فرق: " السيب العماني - الكويت الكويتي - الهلال الليبي".

الجهاز الفني لطائرة الزمالك 

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديرًا فنيًا، وليد عبد العال مدربًا عامًا، محمد عبد المنعم "ماركو" مدربًا مساعدًا، أحمد شعلان مديرًا إداريًا، شادي فهيم محللًا للأداء، أحمد سعودي طبيبًا، عبد الرحمن غانم أخصائيًا للتأهيل، أحمد سالم  مخططًا للأحمال، وسعيد أبو العلا "روبي" مسؤولًا للمهمات".

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