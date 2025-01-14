الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الجونة غدا في الدوري الممتاز

تدريبات الأهلي،فيتو
تدريبات الأهلي،فيتو

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،استعداداته لمواجهة الجونة غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة وفقًا للبرنامج التدريبي، فيما شهد المران مشاركة أكرم توفيق ومروان عطية، بعد تعافي كل ‏منهما من الإصابة.

و‏قاد ميشيل يانكون فقرات متنوعة للحراس، وخاض اللاعبون تدريبات خططية عديدة، قبل أن يجري مارسيل كولر المدير الفني، ‏تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

وكان الفريق حقق الفوزعلى استاد أبيدجان الإيفواري بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من دوري ‏أبطال إفريقيا.‏

وأوصى أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بإراحة وسام أبوعلي لاعب الفريق، بعد الفحوصات الطبية والتحاليل التي أجراها لمزيد من الاطمئنان على حالته.

وبناء على توصيات طبيب الاهلي فقرر الجهاز الفني اراحة  وسام أبوعلي من مباراة الجونة والمحدد له غدًا الأربعاء ليواجه الجهاز الفني أزمة جديدة خاصة مع تعرض طاهر محمد طاهر للإصابة أيضًا.

كان وسام قد اشتكى من إجهاد وهبوط بسيط بالدورة الدموية،وتعرضه لحالة أغماء  عقب الوصول صباح أول امس  إلى مطار القاهرة، وذلك نتيجة للمجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعب خلال مباراة الأهلي واستاد أبيدجان، التي أقيمت وسط درجات حرارة ورطوبة مرتفعة، وتم فحصه طبيًّا قبل مغادرة مطار القاهرة.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

 ويلتقي  النادي الأهلي الجونة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري بالدوري المصري في تمام الساعة 7 مساء.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر للتدريبات أمس بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الأول عقب العودة من كوت ديفوار بعد الفوز على ستاد أبيدجان. 

 

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم، استعدادا لمواجهة الجونة كما يدخل الفريق معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الرئيسي على ملعب التتش بالجزيرة. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي أبوعلي استاد أبيدجان الإيفواري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي النادي الأهلي مارسيل كولر

مواد متعلقة

لجنة التخطيط بالأهلي تقترح عودة عبد القادر، وهذا موقف كولر واللاعب

أزمة جديدة في الاهلي قبل مواجهة الجونة غدًا بالدوري

الأزمة بين كولر وإدارة الأهلي تتصاعد، والسويسري يهدد بالرحيل لهذا السبب

اتحاد الكرة يوضح حقيقة تأجيل مباراة بيراميدز والمحلة

لعدم امتلاكه رخصة قيادة، لامين يامال يستعين بسائق للعودة لمنزله (فيديو)

رغم معاناة الفريق، ريال مدريد يصدم جماهيره في يناير

قبل مواجهة الجونة، فحوصات طبية لوسام أبوعلي

مصير أنشيلوتي بعد خماسية برشلونة وخسارة السوبر الإسباني

ads

الأكثر قراءة

نقابة القراء لـ"المسلمانى": دع الخريطة كما هى ولا تحرم العالم من قوة مصرالناعمة

الأزمة بين كولر وإدارة الأهلي تتصاعد، والسويسري يهدد بالرحيل لهذا السبب

أزمة جديدة في الاهلي قبل مواجهة الجونة غدًا بالدوري

أبرزها "معاش بكرة"، معلومات عن وثائق المعاش التكميلي

هل الزوجة التي تمنع نفسها عن زوجها تلعنها الملائكة؟ الافتاء تجيب(فيديو)

يهدد عرش الشرع، أحمد العودة قائد الجنوب يرفض تسليم السلاح والاندماج بالجيش

بعد نقل تبعيته للأوقاف، مفتي الجمهورية خطيبًا لأول جمعة من المسجد الكبير بالعاصمة الإدارية

بن علي هرب، تونس تمر بمنعطف خطر في الذكرى الـ 14 لانهيار النظام الأسبق

منوعات

المزيد

العثور على نبيذ مقطر عمره أكثر من 3 آلاف عام في الصين

أحدث جرائم الذكاء الاصطناعي، تعرض فرنسية للاحتيال من منتحل شخصية براد بيت

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

ميلانيا ترامب تكشف تفاصيل مثيرة عن علاقتها بالرئيس الأمريكي المنتخب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 14 يناير2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

فتح باب التسجيل في فعاليات ملتقيات قطاع ريادة الأعمال بمصر

الكيلو يبدأ من 350 جنيهًا، أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

ميل جيبسون يثير الجدل ومعهد الأورام يرد.. هل تساعد الأدوية المضادة للطفيليات في علاج السرطان ؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الزوجة التي تمنع نفسها عن زوجها تلعنها الملائكة؟ الافتاء تجيب(فيديو)

خالد الجندي: لو زوجتك أو زوجك شهد لك بالصلاح فأنت كذلك (فيديو)

تفسير حلم دخول السوق في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المعيشية

المزيد
الجريدة الرسمية