الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يبحث مع "CNRC" الصينية التعاون في مجال صناعة الإطارات

المهندس محمد شيمي
المهندس محمد شيمي وزير قطاع الاعمال، فيتو

التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وانج جي جون رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات والمطاط (China National Tire & Rubber Co. Ltd)، من كبريات الشركات الصينية في صناعة إطارات المركبات والرائدة عالميا في هذا المجال، وسون دينج نائب رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات.

ناقش اللقاء بحث سبل التعاون في مجال صناعة الإطارات، بحضور  عمر مهنا رئيس شركة "بروميتون للإطارات إيجيبت"، ويون ليان نائب رئيس "شركة بروميتون للإطارات" المملوكة للشركة الصينية الوطنية للإطارات، والكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.


الاستراتيجية والقطاعات الحيوية


أعرب المهندس محمد شيمي في بداية اللقاء عن ترحيبه بوفد الشركة الصينية والتطلع إلى التعاون المشترك وزيادة حجم استثماراتها في مصر، مؤكدا على أهمية صناعة الإطارات كونها من الصناعات الاستراتيجية والقطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر في العديد من المجالات وتسهم في دعم الصناعة الوطنية وإحلال الواردات، مشيرا إلى الاهتمام الذي توليه وزارة قطاع الأعمال العام لهذه الصناعة ومساعيها الجادة لتعزيز قدرات هذا القطاع في مصر وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي في ظل الطلب المتزايد على الإطارات في الأسواق.

أشار المهندس محمد شيمي إلى انفتاح الوزارة من خلال شركاتها التابعة على الشراكة والتعاون مع الشركات الراغبة في الاستثمار في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة خاصة في القطاعات الاستراتيجية ومن بينها صناعة الإطارات، والحرص على تحقيق التكامل بين الشركات التابعة والاستفادة مما لديها من طاقات متاحة خاصة العاملة في صناعة السيارات ومراكز التوزيع، لافتا أيضا إلى أن مصر تتمتع بكافة المقومات التي تؤهلها للنهوض بهذه الصناعة، وما توفره الدولة من إجراءات وتسهيلات لجذب الاستثمارات وزيادة القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.

من جانبه، أعرب وفد الشركة الصينية عن الاهتمام بتوسيع أنشطة الشركة وزيادة حجم استثماراتها في السوق المصرية، والتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة في سبيل تحقيق هذه المستهدفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصناعات الاستراتيجية الشركات الصينية الصناعة الوطنية المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

مواد متعلقة

حصاد النواب في أسبوع: الإجراءات الجنائية والضمان الاجتماعي وبيان وزير الاستثمار الأبرز

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع سعر الدولار بالبنوك.. صعود سعر النفط بدعم من تراجع مخزونات الخام الأمريكية.. مصر تحافظ على الصدارة الإفريقية في سرعة الإنترنت الأرضي

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع ملك الأردن ورئيس وزراء قطر.. ويستقبل رؤساء الشركات الدولية واللجنة البارالمبية الدولية ويوجه الحكومة بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار

ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين يستعرض رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

15 قرارا مهما لمجلس الوزراء.. قبول الطلاب دون الحد الأدنى بالجامعات الخاصة والأهلية عبر "السنة التأسيسية".. حزمة تسهيلات لإنهاء المنازعات الضريبية.. وتشكيل لجنة سيادية لتحديد سقف الاقتراض

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

ads

الأكثر قراءة

القومي للأجور يكشف موعد زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص

نقابة القراء لـ"المسلمانى": دع الخريطة كما هى ولا تحرم العالم من قوة مصرالناعمة

ضابط سابق بالجيش السوري المنحل يختطف 5 عناصر أمنية تابعة للشرع (فيديو)

ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة في الأسواق اليوم الثلاثاء 14/1/2025

خبير اقتصادي يكشف سر سحب المركزي 2.5 تريليون جنيه من البنوك

نقابة القراء تنتقد قرار المسلماني باستبعاد البهتيمي والفشني من قرآن السهرة

الأزمة بين كولر وإدارة الأهلي تتصاعد، والسويسري يهدد بالرحيل لهذا السبب

أزمة جديدة في الاهلي قبل مواجهة الجونة غدًا بالدوري

منوعات

المزيد

استمرار جهود البحث عن مفقودين جراء الحرائق في لوس أنجلوس

العثور على نبيذ مقطر عمره أكثر من 3 آلاف عام في الصين

أحدث جرائم الذكاء الاصطناعي، تعرض فرنسية للاحتيال من منتحل شخصية براد بيت

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 14-1-2025

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 14 يناير2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

فتح باب التسجيل في فعاليات ملتقيات قطاع ريادة الأعمال بمصر

المزيد

انفوجراف

ميل جيبسون يثير الجدل ومعهد الأورام يرد.. هل تساعد الأدوية المضادة للطفيليات في علاج السرطان ؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة النصف من رجب، ردده في هذه الليلة المباركة

هل الزوجة التي تمنع نفسها عن زوجها تلعنها الملائكة؟ الإفتاء تجيب(فيديو)

خالد الجندي: لو زوجتك أو زوجك شهد لك بالصلاح فأنت كذلك (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية