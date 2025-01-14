الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد توقف 13 عاما، تشغيل قسم الرمد بمستشفي نجع حمادي العام

مستشفي نجع حمادي
مستشفي نجع حمادي

أعلن  الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا عن تشغيل قسم الرمد بمستشفي نجع حمادي وتنفيذ عدد من العمليات الجراحية بالقسم وذلك بعد توقف دام لثلاث عشر سنة.

 

جهاز الفاكو إيطالي الصُنع وجهاز الميكروسكوب 

 

وأوضح وكيل الوزارة ان المديرية قد قامت بتجهيز القسم ودعمه بالفرق الطبية والأجهزة الحديثة والتي من ضمنها جهاز الفاكو إيطالي الصُنع وجهاز الميكروسكوب والذي يعمل علي تنفيذ عمليات المياه البيضاء وحالات الشبكية وحالات إرتشاح مُقلة العين وزرع العدسة.

الصحة: 16% من وفيات الأطفال سنويًا في العالم بسبب إهمال الرضاعة الطبيعية

الصحة: تطبيق قرار تطعيم الحمي الشوكية للمعتمرين بداية من 10 فبراير

وأضاف وكيل الوزارة أن دعم  الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان  الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة ومتابعة  الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا قد ساهم في تشغيل القسم ودعمه بما يلزم من مستلزمات جراحية وأجهزة طبية، مشيرًا إلي مرافقة فريق المتابعة بالمديرية والذي ضم الدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية والدكتور عبدالله حمدي مدير الطب العلاجي والدكتورة رشا سليم مديرة إدارة نفقة الدولة والمشرف علي مشروع القضاء علي قوائم الإنتظار بالمحافظة والدكتور بيتر عريان مسئول المستلزمات الطبية بالمديرية خلال تشغيل القسم وتنفيذ العمليات الجراحية.

وأوضح أن تنفيذ العمليات الجراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم الإنتظار والتي قد ساهمت في التخفيف عن المرضي وحصولهم علي الرعاية الطبية المتميزة وقللت توجه المرضي خارج المحافظة للحصول علي مثل تلك الخدمات، موجهًا الشكر للدكتور أحمد عبدالوهاب رئيس قسم الرمد بمستشفي قنا العام والدكتور أيمن عسكر استشاري الرمد بمستشفي قنا العام ولفريق مستشفي نجع العام بقيادة الدكتور حيدر عبدالحميد مدير المستشفي والدكتورة إخلاص ألفي رئيس قسم الرمد بمستشفي نجع حمادي العام وفريق الإشراف والتمريض بالمستشفي علي جهودهم المتميزة في تشغيل القسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا ضمن المبادرة الرئاسية مستشفي نجع حمادي

مواد متعلقة

الصحة: 16% من وفيات الأطفال سنويًا في العالم بسبب إهمال الرضاعة الطبيعية

وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ مستشفى أشمون العام الجديد

الصحة تبدأ تطعيمات المسافرين للعمرة ضد الالتهاب السحائي

الصحة تحذر المواطنين من شراء هذه الأنواع من المنتجات الغذائية
ads

الأكثر قراءة

نقابة القراء لـ"المسلمانى": دع الخريطة كما هى ولا تحرم العالم من قوة مصرالناعمة

الأزمة بين كولر وإدارة الأهلي تتصاعد، والسويسري يهدد بالرحيل لهذا السبب

أزمة جديدة في الاهلي قبل مواجهة الجونة غدًا بالدوري

أبرزها "معاش بكرة"، معلومات عن وثائق المعاش التكميلي

هل الزوجة التي تمنع نفسها عن زوجها تلعنها الملائكة؟ الافتاء تجيب(فيديو)

يهدد عرش الشرع، أحمد العودة قائد الجنوب يرفض تسليم السلاح والاندماج بالجيش

بعد نقل تبعيته للأوقاف، مفتي الجمهورية خطيبًا لأول جمعة من المسجد الكبير بالعاصمة الإدارية

بن علي هرب، تونس تمر بمنعطف خطر في الذكرى الـ 14 لانهيار النظام الأسبق

منوعات

المزيد

العثور على نبيذ مقطر عمره أكثر من 3 آلاف عام في الصين

أحدث جرائم الذكاء الاصطناعي، تعرض فرنسية للاحتيال من منتحل شخصية براد بيت

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

ميلانيا ترامب تكشف تفاصيل مثيرة عن علاقتها بالرئيس الأمريكي المنتخب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 14 يناير2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

فتح باب التسجيل في فعاليات ملتقيات قطاع ريادة الأعمال بمصر

الكيلو يبدأ من 350 جنيهًا، أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

ميل جيبسون يثير الجدل ومعهد الأورام يرد.. هل تساعد الأدوية المضادة للطفيليات في علاج السرطان ؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الزوجة التي تمنع نفسها عن زوجها تلعنها الملائكة؟ الافتاء تجيب(فيديو)

خالد الجندي: لو زوجتك أو زوجك شهد لك بالصلاح فأنت كذلك (فيديو)

تفسير حلم دخول السوق في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المعيشية

المزيد
الجريدة الرسمية