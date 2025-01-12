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أخبار مصر

الصحة: تطبيق قرار تطعيم الحمي الشوكية للمعتمرين بداية من 10 فبراير

تطعيمات السفر لأداء
تطعيمات السفر لأداء العمرة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن بدء تطبيق قرار السلطات السعودية بضرورة الحصول علي تطعيم الحمي الشوكية للراغبين في السفر لأداء مناسك العمرة بداية من يوم 10 فبراير 2025.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إنه يتم تطبيق قرار السلطات الصحية السعودية بإلزام جميع الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة أو الزيارة لـ(المدينة أو جدة أو الطائف أو مكة) بغض النظر عن نوع التأشيرة، بضرورة الحصول على لقاح الحمى الشوكية، قبل السفر بـ10 أيام، على الراغبين في السفر إلى العمرة أو لزيارة هذه المدن قبل يوم 10 فبراير.

حصول المسافرين للعمرة على لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ

جدير بالذكر ان السلطات  الصحية السعودية اشترطت حصول المسافرين للعمرة على لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ من النوع متعدد السكريات أو المقترن، على أن تكون شهادة التطعيم للقاح صادرة بفترة لا تقل عن 10 أيام من السفر ولا تزيد عن 3 سنوات للنوع متعدد السكريات، و5 سنوات للنوع المقترن، ويستثنى من الحصول على لقاح الحمي الشوكية التيسيرية الأطفال دون عمر السنة.

 

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