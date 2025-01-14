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حالة الطقس غدًا الأربعاء 15-1-2025 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس غدًا بمحافظة
حالة الطقس غدًا بمحافظة البحيرة، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة البحيرة غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأربعاء طقسا معتدلا نهارًا، شديد البرودة ليلًا، على كافة الأنحاء، حيث تسجل درجات الحرارة 20 نهارًا و10 درجات ليلا.

حالة الطقس غدًا بالقاهرة

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، دافئ على جنوب البلاد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى:09

 


درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14-1-2025 فى مصر

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود يسود طقس مائل للدفء على أغلب الأنحاء دافئ على الجنوب، شديد البرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

 

طقس اليوم فى الصباح الباكر وليلا

 كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وعلى جنوب الصعيد وعلى وسط سيناء وشمال الصعيد،يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   13  ودرجة الحرارة العظمى 24

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 23

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 23

بنها: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى  24

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 22

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01 - ودرجة الحرارة العظمى 15

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 22

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى  25

السويس: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 24

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 24

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 24

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 25

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 08  ودرجة الحرارة العظمى 24

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 25

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 26

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 28.

 

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حالة الطقس البحيرة حالة الطقس غدا محافظة البحيرة هيئة الأرصاد الجوية

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