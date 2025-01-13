الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طقس الغد، الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق وتنصح بالقيادة البطيئة

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى  والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية وشمال الصعيدغدا.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 14-1-2025 في محافظة الفيوم

الأرصاد تعلن استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غدا

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية عددا من النصائح لمواجهة الشبورة المائية:


1_ القيادة ببطء شديد

2_ لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية

3_ اضاءة كشافات الشبورة المائية

4_  زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والسيارات الأخرى

5_ استعمال مساحات الزجاج باستمرار

6_ فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة

7_  استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الآخرون بوجودك


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية  استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا بقيم تتراوح من (4:3) درجة على أغلب الأنحاء ويستمر الارتفاع خلال الأيام القادمة


 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء  ، حيث يسود طقس مائلا للدفء على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد،معتدلا على السواحل الشمالية، دافئا عل  جنوب البلاد،شديد للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على اغلب الأنحاء.


الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 


ومن المتوقع أن  يسود طقس مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدلا على السواحل الشمالية ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى:  13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى:12

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارتفاع درجات الحرارة غدا الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس غدا حالة الطقس غدا الثلاثاء حالة الطقس غدا حالة الطقس

مواد متعلقة

الأرصاد تعلن استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غدا

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 14 - 1 -2025

7 نصائح للقيادة أثناء الشبورة الكثيفة (إنفوجراف)

منها استخدام آلة التنبيه، 7 نصائح لقيادة آمنة أثناء الشبورة

درجات الحرارة اليوم الإثنين 13-01-2025 في مصر

شبورة مائية كثيفة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 13 - 01 -2025

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 13-01-2025

الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا
ads

الأكثر قراءة

وزير الأوقاف يعيد الداعية محمد أبو بكر للخطابة، والشيخ يعلق

بسبب ركلة جزاء، صحيفة إنجليزية تحذر مانشستر سيتي من التعاقد مع مرموش

كولر يستقر على مهاجم الأهلي البديل أمام الجونة حال غياب وسام أبو علي

التعليم العالي: إطلاق مسابقة المليار جنيه لدعم الاقتصاد من خلال الابتكارات

مفاجأة، حمزة المثلوثي يدرس الرحيل عن الزمالك مجانا

شقيقة زوجة ماهر الأسد تعود لسوريا بعد غياب 17 سنة

رئيس وزراء الاحتلال عن الخسائر البشرية للجيش: يوم صعب وحزين على إسرائيل

قطر القطري يعلن التعاقد رسميا مع بيرسي تاو قادما من الأهلي (فيديو)

منوعات

المزيد

دراسة تكشف طريقة فعالة تزيد فرص الإقلاع عن التدخين نهائيا

بعدما تفوقت على الذهب مؤخرا، كيف يمكنك الاستثمار في الفضة بشكل صحيح؟

العثور على حجر كهرمان نادر عمره حوالي 50 مليون سنة في روسيا

انبهروا بمنشد صعيدي، الهولنديون يرقصون على نغمات المدائح النبوية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

كم يبلغ سعر الأرز اليوم الإثنين 13 يناير بالسوق المحلي؟

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير

المزيد

انفوجراف

انقطاع الكهرباء عن أعرق المدن السودانية.. مدينة وسد مروي تحت وابل المسيرات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة النحل وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

رمضان عبد المعز: 8 كلمات تقولها ساعة الأذان تدخلك الجنة (فيديو)

تفسير حلم نزول الدم من الفم والأنف في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية