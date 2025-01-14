أزمة جديدة في الاهلي قبل مواجهة الجونة غدًا بالدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة الأربعاء القادم، ضمن منافسات الدوري.

وأوصى أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بإراحة وسام أبوعلي لاعب الفريق، بعد الفحوصات الطبية والتحاليل التي أجراها لمزيد من الاطمئنان على حالته.

وبناء على توصيات طبيب الاهلي فإن هناك احتمالية بإراحة وسام أبوعلي من مباراة الجونة والمحدد له غدًا الأربعاء ليواجه الجهاز الفني أزمة جديدة خاصة مع تعرض طاهر محمد طاهر للإصابة أيضًا، ولكن مارسيل كولر لم يمنح الضوء الآخر حتى الآن بشأن إراحة وسام أبوعلي..

كان وسام قد اشتكى من إجهاد وهبوط بسيط بالدورة الدموية،وتعرضه لحالة أغماء عقب الوصول صباح أول امس إلى مطار القاهرة، وذلك نتيجة للمجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعب خلال مباراة الأهلي واستاد أبيدجان، التي أقيمت وسط درجات حرارة ورطوبة مرتفعة، وتم فحصه طبيًّا قبل مغادرة مطار القاهرة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقي النادي الأهلي الجونة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري بالدوري المصري في تمام الساعة 7 مساء.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر للتدريبات أمس بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الأول عقب العودة من كوت ديفوار بعد الفوز على ستاد أبيدجان.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم، استعدادا لمواجهة الجونة كما يدخل الفريق معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الرئيسي على ملعب التتش بالجزيرة.

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