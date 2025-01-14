حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بحي وسط الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة الإسكندرية، حملة مكبرة، بمنطقة محطة الرمل بنطاق حي وسط، وذلك لإزالة كافة الإشغالات للباعة الجائلين المعيقة لحركة المارة والمرور بالطريق العام بالشوارع والميادين، بناء علي توجيهات اللواء حسن عطية مدير أمن الإسكندرية.



وشهدت الحملة رفع الإشغالات بشوارع سعد زغلول وشارع شاكور وصفية زغلول والسلطان حسين وميدان محطة الرمل، وذلك لعدم التسبب في إعاقة الحركة المرورية ولإحكام السيطرة على الشوارع الرئيسية.



وجاءت الحملة بقيادة العميد أيمن البيومي مدير إدارة شرطة المرافق والمقدم سامح ابو زيد والرائد ياسر رجب والنقيب زياد هشام والنقيب محمود غنوم، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، والتدخل السريع وخلال الحملة، تم رفع وإزالة جميع الإشغالات بمختلف أنواعها، وإزالة التعديات المخالفة.

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