الثلاثاء 14 يناير 2025
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وفد نقابة السكة الحديد يتفقد ورش فرز القاهرة وأعمال التطوير

ورش السكة الحديد،
ورش السكة الحديد، فيتو

قام وفد من رئيس وأعضاء النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد وقيادات الهيئة بزيارة ميدانية لمنطقة ورش فرز القاهرة لتفقد سير العمل بورش الجرارات والعربات والدورات التدريبية بالمعهد الفنى للتدريب بالفرز وكذلك انتظام العمل ومتابعة أعمال التطوير والتحديث التي تتم بالورش وتركيب محاكٍ جديد لتدريب السائقبن ومساعديهم.

جولة السكك الحديد 

وتم عقد لقاء موسع بقاعة المعهد الفنى بالفرز مع كافة الطوائف العاملة بالورش والدارسين بالمعهد، وتم التأكيد على ما توليه الهيئة من اهتمام كبير للعنصر البشري، باعتباره أحد وأهم المحاور الخمسة لعملية التطوير التي تشهدها الهيئة تنفيذا لخطة وزارة النقل وفي إطار رؤية الدولة 2030.

وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد على تعاون كافة قيادات الهيئة مع النقابة العامة، في تحقيق مطالب العاملين المشروعة، والتي تتفق مع صحيح القانون ولوائح وتعليمات الهيئة، بداية من الفريق مهندس كامل الوزير، والمهندس محمد عامر وكافة النواب والقيادات، مؤكدا على أن النقابة قد نجحت في تحقيق العديد من المكاسب للعاملين.

وخلال تفقدهم معهد التدريب بالفرز تم التأكيد على أن الاهتمام بالعنصري وتطويره والارتقاء به فنيا ومهنيا وسلوكيا وطبيا، هو الشغل الشاغل في هذه المرحلة من خلال اماكن التدريب المختلفة في جميع مناطق الهيئة، وخصوصًا معهد تدريب وردان والمعهد العالى لتكنولوجيا النقل  المجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة، ويضم العديد من الكفاءات في كافة التخصصات، الذي يخرج دفعات جديدة من الطلبة قادرين على التعامل مع أحدث نظم التكنولوجيا الحديثة في مجالات السكك الحديدية ومجالات النقل السككى.

 

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التطوير والتحديث التكنولوجيا الحديثة السكك الحديد السكة الحديد الفريق مهندس كامل الوزير
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