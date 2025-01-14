وكيل شباب الدقهلية تشارك في اجتماع مسئولي وأعضاء نادى القيادات الشبابية

شهدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة شباب الدقهلية، اليوم الثلاثاء، اجتماع مسئولي وأعضاء نادى القيادات الشبابية على مستوى المديريات، "اون لاين" من مكتبها بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة تشهد "اون لاين" إجتماع مسئولي وأعضاء نادى القيادات الشبابية

جاء الاجتماع بحضور الدكتور خالد مسعود المدير التنفيذى لقطاع الشباب، وايمان عبد الجابر وكيل الوزارة ـ رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدنى والقيادات الشبابية، والدكتور محمد غنيم مدير عام إدارة التعليم المدني والقيادات الشبابية، وخالد فوزى مدير القيادات الشبابية، بوزارة الشباب والرياضة، ومن جانب مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، ومني جوده مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني.

وزير الشباب يدعم نادي القيادات الشبابية

هذا وقد بدأ اللقاء بترحيب من الدكتور خالد مسعود المدير التنفيذي لقطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، والذي استهل حديثه بالثناء على البرنامج وأهميته لخلق قيادات شبابية مؤثرة وفعالة داخل المجتمع، وقد أهدى المشاركين بالاجتماع، تحيات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والذي كان من المقرر الدخول عبر تقنية الفيديو كونفرانس لولا ظروف ارتباطه بالسفر خارج البلاد لتمثيل الدولة المصرية، والذي أكد على دعمه لنادي القيادات الشبابية.

وفي سياق متصل رحبت إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة ـ رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدنى والقيادات الشبابية، وقدمت الشكر لوكلاء الوزارة، ووكلاء المديريات، ومديرى الإدارات بالمحافظات ومسئولى القيادات الشبابية، لعودة نشاط نادى القيادات الشبابية بالمديريات، وشكرت الشباب المشارك وإصرارهم منذ بداية التسجيل على اللينك للتدريب، ومرورا بتنفيذ الأنشطة والحديث عن النادى وأنشطته والفروع وما تم تنفيذه والحديث عن ميثاق الشرف الخاص بنادي القيادات الشبابية.

بناء قاعدة من الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة

ومن جانبها أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، أن وزارة الشباب والرياضة تستهدف من الإجتماع، بناء قاعدة من الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة والمؤثرة والمؤهلة للقيام بدور مجتمعي قيادي على جميع المستويات، من خلال التدريب والتأهيل الجيد ورفع القدرات والمهارات والتشجيع على الإبتكار وتبني الأفكار والمبادرات واستثمار الطاقات الشبابية، بما يزيد فرصهم في المشاركة المجتمعية والتمكين في مختلف القطاعات، من خلال كيان شبابي قومي يضمن إشراك الشباب من جميع المحافظات.

يأتي الاجتماع تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور خالد مسعود المدير التنفيذى لقطاع الشباب، وايمان عبد الجابر وكيل الوزارة ـ رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدنى والقيادات الشبابية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور محمد غنيم مدير عام إدارة التعليم المدني والقيادات الشبابية، وخالد فوزى مدير القيادات الشبابية، ومني جوده مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني.

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