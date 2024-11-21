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وزير الشباب والرياضة يكرم وكيل شباب الدقهلية (صور)

تكريم وكيلة شباب
تكريم وكيلة شباب الدقهلية من وزير الشباب، فيتو

 كرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فى ختام فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة، الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.

تعاون بين وزارة الشباب والرقابة الإدارية 

 الملتقى تنفذه وزارة الشباب بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية؛ بحضور ممثلي 34 وزارة وهيئة عامة، لأول مرة بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

حضر حفل الختام اللواء دكتور عصام زكريا رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي لهيئة الرقابة الإدارية، وممدوح إسماعيل رئيس الإدارة المركزية لشئون رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والدكتورة علا عمارة مستشار بمشروع الحوكمة الاقتصادية، الدكتور محمد السيد أبوزيد وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، وأكرم محمد وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، وأحمد عبد الرحمن مدير عام بقطاع الحسابات الحكومية وزارة المالي.

 

11 جلسة وحلقة نقاشية في الملتقى

حيث ناقش الملتقى على مدار ثلاثة أيام ومن خلال عدد 11 جلسة وحلقة نقاشية عددًا من الموضوعات المتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد والإطار الدولي لمهنة المراجعة الداخلية والحوكمة، ويختتم بمجموعة من التوصيات المتعلقة بتحسين عمل المراجعة الداخلية والحوكمة وصولًا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، يدير تلك الجلسات عدد من الخبراء من هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة المالية، بيت الخبرة (PWC).

توصيات الملتقى في النسخة الأولى 

 يذكر أن النسخة الأولى من الملتقى قد عقدت خلال شهر يوليو 2022، وكان من أبرز توصياتها استمرار عقد هذا الملتقى بشكل سنوي ليكون مناسبة سنوية للعاملين في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة، للالتقاء والاطلاع على كل ما هو جديد وصولًا الى حوكمة العمل في مجال الشباب والرياضة، كما عقدت النسخة الثانية من الملتقى خلال شهر أغسطس 2024.

وتوجهت مديرية الشباب والرياضة في الدقهلية بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، بخالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على هذا التكريم والثقة الغالية، ولفريق عمل حوكمة مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

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