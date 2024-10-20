محافظ دمياط يشهد ختام فعاليات منتدى القيادات الشبابية في نسخته الرابعة (صور)

محافظ دمياط ورئيس جامعة دمياط يشهدان الفاعلية الختامية لمنتدى القيادات الشبابية فى نسخته الرابعة



شهد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، الفعالية الختامية لمنتدى القيادات الشبابية فى نسخته الرابعة، الذى يُقيمه الاتحاد الوطنى للقيادات الشبابية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

محافظ دمياط ورئيس جامعة دمياط يشهدان الفاعلية الختامية لمنتدى القيادات الشبابية فى نسخته الرابعة

حيث تم عقد تلك الفاعلية اليوم بجامعة دمياط، بحضور الدكتور محمد عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و محمد صابر الموافى رئيس الاتحاد الوطنى للقيادات الشبابية والدكتور سمير عبد الغنى نائب رئيس الاتحاد الوطنى للقيادات الشبابية والدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة وعدد كبير من شباب دمياط وبعض محافظات الجمهورية.

وعلى هامش الفعالية تمت مناقشة الأنشطة التى تم تنفيذها فى إطار المنتدى الذى انطلق الأربعاء الماضى بمركز التعليم المدنى بمدينة دمياط الجديدة، حيث أكد محافظ دمياط ورئيس الجامعة دعمهما لكافة الأنشطة المقدمة للشباب وذلك لتطوير مهاراتهم وتقديم كافة سُبل الدعم الممكنة لهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء المستقبل.

محافظ دمياط ورئيس الجامعة يحضران الفاعلية الختامية لمنتدى القيادات الشبابية

وبدأت فعاليات المنتدى بتلاوة آيات مباركات من القرآن الكريم، كما ألقى "محافظ دمياط" كلمة، أعرب خلالها عن سعادته البالغة بتواجده بحرم جامعة دمياط، لحضور ختام منتدى القيادات الشبابية فى نسخته الرابعة، الذى تحتضنه الجامعة، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ووسط عدد من القيادات الشبابية الواعدة.

محافظ دمياط: منتدى القيادات الشبابية يعكس اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بالشباب

وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " إن هذا المنتدى يعكس اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بالشباب، إيمانًا بدورهم الكبير في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، حيث أشار إلى أن الدولة قد حققت خطوات حثيثة لتمكين الشباب وتعزيز دورهم فى مختلف المجالات، وأوضح " المحافظ " أن منتدى القيادات الشبابية يحقق الأهداف الرامية نحو الاستثمار الأمثل فى طاقات الشباب وتطوير مهاراتهم وقدراتهم والذى يُعد من أهم محاور استراتيجيات التنمية البشرية التى تدعمها القيادة السياسية، حيث تعمل الدولة على تحقيق أهدافها من خلال المبادرة التى أطلقها فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان"، علاوة على ما يحققه المنتدى من أهداف لتبادل الرؤى والأفكار بين الشباب وتعزيز مهارات التواصل فيما بينهم والعمل المشترك لبناء مستقبل مشرق لوطننا الغالى.

واختتم "محافظ دمياط" كلمته بتوجيه الشكر والتقدير إلى وزارة الشباب والرياضة على دعمها الكبير لهذا المنتدى، كما توجه التحية إلى جامعة دمياط على استضافتها للحدث الختامى للمنتدى وتوجه أيضًا بتحية خاصة إلى شباب محافظة دمياط الواعد.

وزير الشباب والرياضة يوجّه الشكر لمحافظ دمياط ورئيس الجامعة لرعايتهما منتدى القيادات الشبابية في نسخته الرابعة

وعبر تقنية زووم شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بكلمة خلال المنتدى، حيث توجه بالشكر خلالها إلى محافظ دمياط ورئيس الجامعة على رعايتهما ودعمهما لهذا المنتدى، وأكد أن الوزارة حرصت على اختيار محافظة دمياط لعقد المنتدى، لاهتمام المحافظ البالغ بملف الشباب والرياضة، ووجه التحية إلى الاتحاد الوطنى للقيادات الشبابية، والشباب المشاركين..

رئيس الجامعة يشيد بجهود الدولة المصرية في الاهتمام بملف التعليم الجامعي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم، ويؤكد أن شباب مصر هم الثروة الحقيقية للمستقبل.

ومن جانبه، وجه الدكتور حمدان ربيع بالشكر إلى محافظ دمياط لحرصه الشديد على رعاية المنتدى والمشاركة بهذا الحدث الختامى، كما وجه التحية إلى رئيس الاتحاد الوطنى للقيادات الشبابية، ورحب بشباب المحافظة وشباب المحافظات المشاركة بالمنتدى،وأكد رئيس الجامعة اهتمام الدولة المصرية بالشباب والتعليم، مؤكدًا أن شباب مصر هم الثروة الحقيقية للمستقبل..

محافظ دمياط

وأعرب رئيس الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية عن خالص تقديره لمحافظ دمياط على دعمه ورعايته لهذا الحدث، كما توجه بالشكر إلى رئيس جامعة دمياط لترحيبه باستضافة الجامعة للفاعليات الختامية للمنتدى، كما أكد أن منتدى القيادات الشبابية يأتى فى إطار توجيهات وزير الشباب والرياضة، لخدمة الشباب وتمكينهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.



وتضمنت الفاعلية فقرات متنوعة قدمها شباب الجامعة وعرض فيديو حول جامعة دمياط وفيديو آخر حول الاتحاد الوطنى للقيادات الشبابية، كما عُقدت جلسة حوارية ترأسها محافظ دمياط ورئيس الجامعة ورئيس الاتحاد الوطنى للقيادات الشبابية، للرد على استفسارات الشباب، كما تحدث خلال الجلسة عن جهود الدولة لتمكين الشباب على كافة المستويات، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والتى أسفرت عن تأهيل نماذج قيادية واعدة من الشباب، حيث دعا الشباب المشاركين ببذل المزيد من الجهود والاستفادة من المبادرات والبرامج التى أطلقتها الدولة ليصبحوا نماذج قيادية تساهم فى استكمال مسيرة البناء والتنمية، كما ألقى " محافظ دمياط " الضوء حول مهرجان دمياط ٢٠٢٤، المقرر انطلاقه الأول من نوفمبر المقبل ويستمر لمدة ٩ أيام، بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والشباب والرياضة والثقافة والسياحة، والغرفة التجارية، حيث دعا الجميع والاتحاد الوطنى للقيادات الشبابية للمشاركة بفاعليات المهرجان.

وخلال زيارته الى الجامعة اليوم، تفقد "محافظ دمياط" موقع إنشاء جامعة دمياط الأهلية، وناقش الإجراءات المتخذة لتنفيذ المشروع، وذلك للتوسع بالخدمات التعليمية الرائدة التى تقدمها الجامعة.