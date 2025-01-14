نائب محافظ قنا يبحث تفعيل مد شبكات مياه شرب جديدة بالمعنا والحميدات

عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماعًا مع فريق برنامج "الموئل" (الهابيتات) الممول من الحكومة السويسرية للتنمية الحضرية، بهدف تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين المحافظة والبرنامج لتعزيز التنمية المستدامة،وذلك نائبا عن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.

مد خط مياه شرب بقنا

شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، كان أبرزها مد خط مياه شرب بطول 14 كيلومترًا لتغذية منطقتي الحميدات والمعنا، لتلبية احتياجات حوالي 40 ألف نسمة.

ويتضمن المشروع إنشاء ثلاث آبار شاطئية بموقع محطة الحميدات النقالي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 50 مليون جنيه، في إطار مبادرة "حينا" للتنمية الحضرية، التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.

كما تناول الاجتماع دراسة آليات الاستفادة القصوى من المخلفات الصلبة عبر تطبيق نظم الإدارة الذكية للمخلفات في مدن المحافظة، بما يحقق فوائد صحية وبيئية ملموسة، ويعزز فرص الاستثمار من خلال إعادة التدوير والاستخدام الأمثل للمخلفات.

مبادرة "حينا" بقنا

حضر الاجتماع كل من أحمد رزق، مدير مكتب مصر في البرنامج، والمهندس شكري حسين، استشاري المشروع، والمهندس وليد عباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندسة رضوى عبدالرحمن، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفي ختام الاجتماع، نقل نائب محافظ قنا، توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بضرورة الاستفادة الكاملة من مبادرة "حينا"، لما لها من دور كبير في تحسين المظهر الحضاري لمدن محافظة قنا وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

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