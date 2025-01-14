الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السنة التأسيسية وإرسال المقررات أبرز مناقشات اجتماع مجلس التعليم بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

ترأس الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الخامسة لمجلس قطاع التعليم والطلاب للعام الجامعي 2024-2025، بحضور وكلاء التعليم والطلاب بالكليات وأعضاء المجلس.

السنة التأسيسية وإرسال المقررات.. أبرز موضوعات اجتماع مجلس التعليم بجامعة عين شمس

استهل رئيس الجامعة الجلسة بالترحيب بالحضور وتقديم التهنئة بمناسبة حلول شهر رجب المبارك والعام الميلادي الجديد وقرب حلول شهر رمضان المعظم، كما قدم   الشكر والتقدير لوكلاء الكليات ومعاونيهم على جهودهم أثناء فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول واطمأن علي سير العملية الامتحانية من  الوكلاء.

كما تم التصديق على محضر الجلسة السابقة المنعقدة في ١٠ ديسمبر الماضي كذلك المصادقة على محضر اللجنة الدائمة بجلستها المنعقدة في ٢٠٢٥/١/٥، وما جاء في أهم توصياتها.

وخلال الاجتماع تم الإحاطة بخطاب مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة بشأن الإعراب عن الامتنان والتقدير لإدارة الجامعة لدعمها الدائم لتسيير برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مع توجيه الشكر الكليات الحاضنة لتلك المنحة ( الحاسبات والمعلومات - الهندسة - العلوم - الزراعة - التمريض )

كذلك استعراض ما تم إنجازة من أعمال بشأن مشروع إصدار بطاقات البنك الأهلى لطلاب الجامعة، وكذا خطاب الشكر الوارد من البنك الأهلى فيما تم إنجازة كما تم توجيه الكليات داخل المنظومة بعمل إعلان على مواقعها الإلكترونية وتم الإعلان على المواقع بالفعل وذلك لضمان إعلام الطلاب بضرورة استلام البطاقات وتفعيلها خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

كما تم الإحاطة بشأن الخطاب الوارد من المجلس الأعلى للجامعات والذي يفيد مناقشة المجلس النظر في اعتماد الإطار العام لنظام السنة التأسيسية لتأهيل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها من الشهادات الثانوية العربية والأجنبية والأزهرية للالتحاق بكليات قطاعات التعليم المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية

وأحيطت اللجنة الدائمة  علمًا بقرار المجلس الأعلى للجامعات مع التوصية بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لإرسال المحتوى العلمي للمقررات الدراسية للكليات المعنية للبدء في الإعداد لتدريسها تنفيذًا للقرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس الثانوية العامة المصرية الجامعات الخاصة الحاسبات والمعلومات رئيس جامعة عين شمس قطاع التعليم والطلاب

مواد متعلقة

التعليم العالي تُغلق "كلية إمبريال الجامعية" بالقاهرة وتُكثف حملاتها ضد الكيانات الوهمية

تعليمات هامة من تجارة عين شمس بشأن امتحان التخلفات دور يناير الفصل الدراسي الأول

أكاديمية البحث العلمي تعلن دعم 9 مشروعات بحثية ضمن برنامج RESPECT

البحث العلمي: قبول 6 مشروعات بحثية ضمن التعاون مع الصين

أبرز خدمات التحول الرقمي بمطار القاهرة

فتح باب التقدم للمنح التنافسية من المجر لمرحلة الدكتوراة للعام الدراسي 2025-2026

توصيات المؤتمر الـ 19 لقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بجامعة عين شمس

التعليم العالي تطلق برنامجًا رائدًا لتأهيل المبعوثين كسفراء لمصر عالميًّا
ads

الأكثر قراءة

القومي للأجور يكشف موعد زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص

نقابة القراء لـ"المسلمانى": دع الخريطة كما هى ولا تحرم العالم من قوة مصرالناعمة

ضابط سابق بالجيش السوري المنحل يختطف 5 عناصر أمنية تابعة للشرع (فيديو)

ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة في الأسواق اليوم الثلاثاء 14/1/2025

خبير اقتصادي يكشف سر سحب المركزي 2.5 تريليون جنيه من البنوك

نقابة القراء تنتقد قرار المسلماني باستبعاد البهتيمي والفشني من قرآن السهرة

الأزمة بين كولر وإدارة الأهلي تتصاعد، والسويسري يهدد بالرحيل لهذا السبب

أزمة جديدة في الاهلي قبل مواجهة الجونة غدًا بالدوري

منوعات

المزيد

استمرار جهود البحث عن مفقودين جراء الحرائق في لوس أنجلوس

العثور على نبيذ مقطر عمره أكثر من 3 آلاف عام في الصين

أحدث جرائم الذكاء الاصطناعي، تعرض فرنسية للاحتيال من منتحل شخصية براد بيت

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 14-1-2025

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 14 يناير2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

فتح باب التسجيل في فعاليات ملتقيات قطاع ريادة الأعمال بمصر

المزيد

انفوجراف

ميل جيبسون يثير الجدل ومعهد الأورام يرد.. هل تساعد الأدوية المضادة للطفيليات في علاج السرطان ؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة النصف من رجب، ردده في هذه الليلة المباركة

هل الزوجة التي تمنع نفسها عن زوجها تلعنها الملائكة؟ الإفتاء تجيب(فيديو)

خالد الجندي: لو زوجتك أو زوجك شهد لك بالصلاح فأنت كذلك (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية