صفقات الصيف المضروبة تزيد أوجاع الزمالك، النادي يسعى لبيع أو إعارة 5 لاعبين، عمر فرج أول الراحلين، وتوسط سليمان لم يشفع لميشالاك، ونداي وكوستا لم يقنعا جروس، ونجاح وحيد تحقق بصفقة بنتايك

لم تقدم معظم صفقات الزمالك في الصيف الماضي الإضافة المنتظرة للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، حيث أبرم نادي الزمالك 5 صفقات في الصيف الماضي رفعت طموح جماهير الزمالك إلى المطالبة بحصد عدد أكبر من البطولات في الموسم الجاري 2024-2025، لكن جاءت الريح بعكس ما تشتهي السفن حيث يسعى الزمالك في التخلص من هذه الصفقات سواء بالاعارة أو البيع النهائي.

وتعاقد الزمالك مع كل من المغربي محمود بنتايك، إعارة لمدة سنة بنية الشراء النهائي، والبولندي كونراد ميشالاك إعارة بنية الشراء، والسنغالي سيدي ندياي، لمدة 4 مواسم والغيني جيفرسون كوستا لمدة 4 سنوات أيضا.

كما نجح الزمالك، أيضا في ضم الفلسطيني عمر فرج لمدة 4 مواسم، ومحمد حمدي، ظهير أيسر إنبي، إعارة لمدة موسم بنية الشراء النهائي.

وبعد الدخول في ميركاتو الشتاء، لم تستطع أي صفقة أن تقدم الفارق مع الزمالك بخلاف محمود بنتايج الذي بدأ التألق مبكرا بمشاركته في السوبر الإفريقي الذي حصده الأبيض على حساب الغريم التقليدي النادي الأهلي.

وفي السطور التالية نعرض بالأرقام ماذا قدمت صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي مع الفريق والتي لم تكن على قدر التوقعات وظلت حبيسة الدكة بل أن عمر فرج رحل عن الفريق لعدم مشاركته وعدم اقتناع جروس بقدرات اللاعب.

عمر فرج أول الراحلين عن الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في بيان رسمي، رحيل اللاعب الفلسطيني عمر فرج عن صفوف الفريق معارًا.

ولم يستطع عمر فرج إقناع البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الزمالك السابق، أو السويسري كريستيان جروس المدرب الحالي بمستواه الفني، ليرحل عن هجوم الأبيض معارا.

وكان عمر فرج انتقل للزمالك قبل بداية الموسم الحالي قادما من آيك السويدي في صفقة قدرت بنحو 1.2 مليون دولار.

وجاء بيان الزمالك كالتالي:"وافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على إعارة الفلسطيني عمر فرج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لنادي ديجرفورس السويدي حتى نهاية الموسم الجاري.

جاء ذلك بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس على إعارة اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ورحب الجهاز الفني بإعارة عمر فرج للحصول على فرصة أكبر للعب في الفترة المقبلة، وأنهى مجلس إدارة الزمالك كافة التفاصيل الخاصة بإعارة المهاجم للنادي السويدي".

أرقام هزيله لـ عمر فرج مع الزمالك

وشارك عمر فرج مع الزمالك في مباراتين بالدوري الممتاز بواقع 90 دقيقة لم يسجل أو يصنع خلالها.

وفي كأس الكونفدرالية، لعب الفلسطيني مباراتين بواقع 80 دقيقة سجل خلالها هدفا وحيدا.

وشارك في مباراة السوبر الإفريقي أمام النادي الأهلي بواقع 14 دقيقة، لكنه لم يصنع أو يسجل أيضا.

جيفرسون كوستا ونداي لم يظهرا مع الزمالك

ورغم ارتفاع سقف التوقعات بضم الثنائي الشاب سيدي ندياي وجيفرسون كوستا لمدة 4 سنوات، إلا أنهما لم يشاركا في أي دقيقة رسمية مع الفريق.

وظل الثنائي خارج قائمة الفريق الاول لعدم الاقتناع الفني بمستواهما ليشاركا مع فريق 2005 بالناشئين.

جيفرسون كوستا

جروس يرفض استمرار ميشالاك في الزمالك والزمالك يبحث عن حل لفسخ عقده

رفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وساطة أحمد سليمان لاستمرار المحترف البولندي كونراد ميشالاك في صفوف الفريق.

وعملت فيتو أن أحمد سليمان تحدث مع جروس بشأن إعطاء فرصة للاعب خاصة أنه لم يشارك في عدد دقائق كبير، لكن السويسري رفض ذلك الأمر.

وأبلغ جروس، مجلس إدارة نادي الزمالك برفضه استمرار ميشالاك في الفريق لخروجه فنيا من حساباته.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك أن جروس لن يعتمد على ميشالاك حتى لو استمر اللاعب لنهاية فترة إعارته والتي تنتهي بنهاية الموسم.

ويبحث الزمالك في الوقت الحالي عن حل لفسخ عقد استعارة ميشالاك ليعود لفريقه السابق نادي احد السعودي.

أرقام ميشالاك مع الزمالك

خاض ميشالاك 13 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات بواقع 531 دقيقة صنع خلالها هدفين فقط.

ميشالاك

إصابات مستمرة لـ محمد حمدي

ورغم اقتناع جوميز مدرب الزمالك السابق وجروس المدرب الحالي بإمكانيات اللاعب الفنية، لكنه لم يشارك مع الفريق بشكل مستمر بسبب الإصابات التي تعرض لها.

وفي أول مباراة للزمالك في الدوري الممتاز مع البنك الأهلي تعرض محمد حمدي للإصابة بـ قطع في غضروف وجزع في الرباط الخارجي.

وبعدها تعرض محمد حمدي لشرخ في الضلوع وتجمع هواء على الرئة بعد إصابته في مباراة الزمالك وطلائع الجيش.

وخاض محمد حمدي 6 مباريات مع الزمالك في جميع البطولات بواقع 96 دقيقة لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.

محمد حمدي

بنتايج الناجح الوحيد في صفقات الزمالك بالصيف

يعد محمود بنتايج الصفقة الوحيدة التي نجحت مع الزمالك حتى الان لما يقدمه من أداء مميز ومستمر مع الفريق.

ونال بنتايج إعجاب جوميز مدرب الزمالك السابق ليدفع به أساسيا في أول مباراة رسمية مع الفريق أمام النادي الاهلي في السوبر الإفريقي.

ولفت بنتايج الأنظار لما قدمه من أداء مميز ساهم في فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي ليظل أساسيا مع الفريق في كافة المباريات حتى تعرض للإصابة في كتفه.

وبعد عودته من الإصابة سرعان ما عاد للمشاركة ولكن تحت قيادة جروس الذي اشركه كجناح أيسر في ظل عدم اقتناعه بميشالاك.

بنتايك

الزمالك يستعيد الثنائي حسام أشرف وأحمد محمود

فيما استعاد الزمالك الثنائي حسام أشرف الذي كان معارا لصفوف بلدية المحلة وأحمد محمود الذي كان معارا لصفوف فريق الجونة.

وبدأ حسام أشرف في اظهار قدراته حتى أصبح المهاجم الأساسي حتى الان في تشكيل جروس، فيما يتواجد أحمد محمود على مقاعد البدلاء بصفة مستمرة في ظل مشاركة عمر جابر بصفة أساسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.