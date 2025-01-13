الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد سفر بعثة الزمالك للمشاركة في البطولة العربية للطائرة في قطر

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك

تطير بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك إلى قطر، في التاسعة صباح غد الثلاثاء، استعدادًا لخوض منافسات البطولة العربية، المقرر إقامتها خلال الفترة من  13 إلى 26 يناير 2025.

وكلف مجلس إدارة نادي الزمالك، رامي نصوحي عضو المجلس مهمة برئاسة بعثة الأبيض في قطر. 

 

قائمة طائرة الزمالك المشاركة في البطولة العربية 

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة البرازيلي كارلوس شوانكي، عن قائمة  الفريق الأبيض المسافرة إلى قطر، لخوض منافسات البطولة العربية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير 2025.

وتضم قائمة الزمالك 13 لاعبًا وهم:

"أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري -  ماتيوس يوزويك ".

ومن المقرر، أن تطير بعثة "طائرة الزمالك" إلى الدوحة صباح يوم الثلاثاء القادم، استعدادًا لخوض منافسات البطولة العربية.

 

مجموعة طائرة الزمالك في البطولة العربية 

 

وتتواجد "طائرة الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب فرق: " السيب العماني - الكويت الكويتي - الهلال الليبي".

 

الجهاز الفني لطائرة الزمالك 

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديرًا فنيًا، وليد عبد العال مدربًا عامًا، محمد عبد المنعم "ماركو" مدربًا مساعدًا، أحمد شعلان مديرًا إداريًا، شادي فهيم محللًا للأداء، أحمد سعودي طبيبًا، عبد الرحمن غانم أخصائيًا للتأهيل، أحمد سالم  مخططًا للأحمال، وسعيد أبو العلا "روبي" مسؤولًا للمهمات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك أخبار طائرة الزمالك اخبار نادي الزمالك رامي نصوحي

مواد متعلقة

قائمة الزمالك المشاركة بالبطولة العربية للطائرة في قطر

أرقام الفلسطيني عمر فرج مع الزمالك (إنفوجراف)

الزمالك راحة من التدريبات اليوم قبل مواجهة حرس الحدود

بعد خروجه معارا، أرقام هزيلة للفلسطيني عمر فرج مع الزمالك

الزمالك يعلن رحيل عمر فرج معارا ويوضح الأسباب في بيان رسمي

باريس سان جيرمان يفوز على سانت إيتيان 2-1 ويواصل تصدره الدوري الفرنسي

جروس يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدا بعد الفوز على بلاك بولز

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري الممتاز بعد الفوز على بلاك بولز

ads

الأكثر قراءة

إثيوبيا تعمدت إخفائها، باحث بالشأن الأفريقي يكشف عن كارثة قرب سد النهضة

سر عدم طلب بيراميدز تأجيل مباراة غزل المحلة رغم واقعة الطائرة

ترامب يحذر نتنياهو من تداعيات عدم إتمام صفقة تبادل مع حماس

جروس يرفض وساطة أحمد سليمان لاستمرار ميشالاك في الزمالك

لماذا رفض النواب السوار الإلكتروني بديلًا للحبس الاحتياطي؟

مجلس النواب يقر ضوابط أمر الضبط والإحضار للمتهم

زلزال بقوة 5 درجات يضرب الصين، وتحذير من تسونامي في اليابان

وزير التعليم العالي يستعرض أمام السيسي تفاصيل إنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات

منوعات

المزيد

العثور على حجر كهرمان نادر عمره حوالي 50 مليون سنة في روسيا

انبهروا بمنشد صعيدي، الهولنديون يرقصون على نغمات المدائح النبوية (فيديو)

عالم روسي: العثور على ثقب إكليلي كبير بالشمس

تقارير: الألعاب النارية سبب حرائق لوس أنجلوس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 13- 1- 2025 في الأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 13 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

3 بدائل للحبس الاحتياطى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الإسراء وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

تفسير حلم مطاردة الثعبان في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

لماذا جاء الله بخبر جزاء الكفار بأسلوب الاستفهام؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية