الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نقابة المهندسين تنظم المؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة

مؤتمر نقابة المهندسين
مؤتمر نقابة المهندسين

تنظم نقابة المهندسين بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب خلال يومي 18 و19 من يناير الجاري مؤتمرًا تحت عنوان "المؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة"، حيث تشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مشاركة المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر ونائب رئيس اتحاد المهندسين العرب، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، والدكتور المهندس عادل الحديثي- أمين عام اتحاد المهندسين العرب، والدكتور المهندس ناجي حسين المغربي- رئيس لجنة الطاقة بالاتحاد، ونخبة من كبار الخبراء والمتخصصين في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة في الوطن العربي.

محاور المؤتمر 

كما تشهد فعاليات المؤتمر على مدار اليومين انعقاد عددًا من المحاور، حيث يناقش المحور الأول "استراتيجية الطاقة المتجددة- حاضر ومستقبل"، ويناقش المحور الثاني "الطاقة النووية لتوليد الكهرباء- محطة الضبعة النووية"، ويتناول المحور الثالث مناقشة "استراتيجية الدول العربية للهيدروجين منخفض الكربون"، فيما يناقش المحور الرابع "التجارب الناجحة للطاقة المتجددة في العالم العربي".
 

ويشارك في فعاليات المؤتمر الدكتور محمد دويدار- رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الدكتور المهندس محمد الخياط- رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة،  وعدد من أساتذة الجامعات المصرية والعربية، وعمداء ورؤساء أقسام كليات الهندسة المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد المهندسين العرب استراتيجية الطاقة الطاقة الجديدة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المهندسين العرب المهندس طارق النبراوي طارق النبراوي نقابة المهندسين المصرية نقابة المهندسين

مواد متعلقة

وزير الرياضة: قضية الشائعات أصبحت تُشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المجتمعات

نقيب المهندسين يوقِّع بروتوكول تعاون مع مجموعة معامل رويال لاب

وزير الاتصالات في ضيافة الأكاديمية الوطنية للتدريب لتخريج دفعة جديدة من "قادة مصر الرقمية"

نقيب الإعلاميين: مصر السيسي النموذج الأبرز والأفضل في احترام حقوق الإنسان

المهن الطبية ترفض الحبس الاحتياطي بالاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية

نقابة المهندسين تطرح وحدات سكنية لأعضائها بالقاهرة الجديدة

المهندسين تستهل فعالياتها بمعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2024

نقيب الإعلاميين ينعى جيلان حمزة
ads

الأكثر قراءة

الأزمة بين كولر وإدارة الأهلي تتصاعد، والسويسري يهدد بالرحيل لهذا السبب

أقل من التوقعات، تفاصيل العرض الرسمي الأول من مانشستر سيتي لضم مرموش

5 مطالب عاجلة من شُعبة المحمول لضبط الأسواق

إقالة معلم بالجيزة لنشره امتحان على مواقع التواصل الاجتماعي

بعد نقل تبعيته للأوقاف، مفتي الجمهورية خطيبًا لأول جمعة من المسجد الكبير بالعاصمة الإدارية

زغلول صيام يكتب: نجم مونديال 90 يعاني.. أين وزير الرياضة وأبو ريدة؟!

رسميًا، بدء الإفراج عن سيارات المعاقين من الموانئ

سقوط المقاولون وفوز دجلة، نتائج مباريات الجولة 17 من دوري المحترفين

منوعات

المزيد

أحدث جرائم الذكاء الاصطناعي، تعرض فرنسية للاحتيال من منتحل شخصية براد بيت

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

ميلانيا ترامب تكشف تفاصيل مثيرة عن علاقتها بالرئيس الأمريكي المنتخب

هندوس يغطسون في المياه المتجمدة عند ملتقى الأنهار المقدسة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

فتح باب التسجيل في فعاليات ملتقيات قطاع ريادة الأعمال بمصر

الكيلو يبدأ من 350 جنيهًا، أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

أحدث أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

ماذا قدم بيرسي تاو مع الأهلي بعد انتقاله لفريق قطر القطري؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم دخول السوق في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المعيشية

أسماء سورة طه وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

هل يجوز إخراج فوائد البنوك فى الصدقات؟، أمين الفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية