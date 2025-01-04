السبت 04 يناير 2025
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نقيب المهندسين يوقِّع بروتوكول تعاون مع مجموعة معامل رويال لاب

طارق النبراوي
طارق النبراوي
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وقَّع المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، بروتوكول تعاون مع مجموعة معامل رويال لاب ويمثلها الدكتور حاتم السباعي- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وذلك في إطار دور نقابة المهندسين الاجتماعي وسعيها الدائم بالارتقاء بخدماتها الصحية،.


ينص البروتوكول على 


1 -  إعفاء المهندس المشترك بالرعاية الصحية من نسبة التحمل الخاصة به في التحاليل الأساسية لمدة ثلاثة أشهر، وتُجدَّد. 
2 - تغطية كافة أنحاء الجمهورية من خلال فروع معامل رويال لاب الحالية (100 فرع) على مستوى الجمهورية، مع توفير خدمة سحب العينات في كافة مقرات النقابة الفرعية وأنديتها.
3 -  منح نسبة خصم خاصة لأعضاء النقابة غير المشتركين في الرعاية الصحية من معامل رويال لاب.
4 - تقوم معامل رويال لاب بتخصيص خطوط خاصة "الكول سنتر" للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالمهندسين وأسرهم 16064.
جدير بالذكر أن معامل رويال لاب رائدة في مجال التحاليل الطبية منذ أكثر من 30 سنة، وحاصلة على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR"، وحاصلة على اعتماد   EGAC  (15189  ISO ) المتخصصة في جودة التحاليل ودقة النتائج، وهي المعمل المرجعي الأول لما يقارب من 6000 معمل ومستشفى تعتمد في نتائجها على جودة وصحة نتائج معامل رويال لاب، وتغطي بفروعها الحالية جميع محافظات الجمهورية بـ (100 فرع) بنخبة متميزة من الأساتذة والاستشاريين والإخصائيين، الذين يقومون بإجراء كافة التحاليل الطبية من خلال أحدث الأجهزة المتخصصة باستخدام التقنيات المعملية المعتمدة.

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الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الهيئة العامة للاعتماد المهندس طارق النبراوي جميع محافظات الجمهورية رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
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