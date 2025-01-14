المستشار الألماني: اتفاق غزة بات في المتناول

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، مساء اليوم الثلاثاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بات في المتناول.

وأضاف مستشار ألمانيا: "اتفاق غزة مهم لإعادة الرهائن وتخفيف المعاناة بالقطاع".

حماس تعلق على مفاوضات وقف إطلاق النار

واليوم، أعربت حركة حماس عن ارتياحها لمجريات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أنها تأمل أن تنتهي الجولة الحالية باتفاق شامل وواضح.

وأوضحت الحركة أنها أجرت مشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية بشأن التقدم المحرز، مشددة على ضرورة الاستعداد للمرحلة القادمة ومتطلباتها

وصول صفقة غزة إلي مرحلة حاسمة

وفي المقابل، قال مسؤول إسرائيلي أن صفقة غزة وصلت إلى مرحلة حاسمة، معربًا عن أمله في الدخول قريبًا إلى مرحلة إتمام الاتفاق.

وزعم المسؤول أن الإنجازات الهائلة التي حققتها إسرائيل في الحرب جعلت حماس تغير موقفها، مشيرًا إلى أن المحادثات الحالية تشهد تقدمًا ملحوظًا.

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