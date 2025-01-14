الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عضو مجلس الإسماعيلي: الأهلي يضم عمر الساعي حتى لا ينتقل إلى الزمالك

عمر الساعي
عمر الساعي

 تحدث محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عن كواليس انتقال عمر الساعي لاعب الدراويش السابق لصفوف النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي.

عمر الساعي لاعب الأهلي 

 وقال محسن عبدالمسيح في تصريحات إذاعية:" الأهلي ضم عمر الساعي حتى لا ينتقل للزمالك بسبب المنافسة بينهما على حصد البطولات".

وواصل:" رحيل عمر الساعي إلى الأهلي، لم يكن مساعدة من الأحمر للدراويش بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي كما تردد".

وأضاف: "الأهلي لم يساعدنا ماليا بضم عمر الساعي، هذا الأمر لا يجوز ولا يمكن أن يفعل الأهلي هذا الأمر لمساعدة نادٍ آخر".

عمر الساعي 
عمر الساعي 

عمر الساعي يطلب تحديد مصيره في الأهلي

 فيما طلب عمر الساعي لاعب الأهلي من مسئولي ناديه تحديد مصيره بسبب رغبته في الخروج معارا في الميركاتو الشتوي الجاري في ظل استمرار خروجه من الحسابات الفنية ومع عدم مشاركته في المباريات منذ انضمامه قادما من الإسماعيلي في انتقالات الصيف الأخيرة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عمر الساعي الاسماعيلي الأهلي الزمالك انتقال عمر الساعي للأهلي

مواد متعلقة

حسين لبيب يعقد جلسة مع لاعبي طائرة الزمالك قبل السفر إلى قطر

كاف يعلن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية

سلة الزمالك يفوز على سبورتنج في دوري السوبر

جوزتبه يكتسح قاسم باشا بخماسية نظيفة في الدوري التركي

مفاجأة، حمزة المثلوثي يدرس الرحيل عن الزمالك مجانا

جروس يرفض وساطة أحمد سليمان لاستمرار ميشالاك في الزمالك

موعد سفر بعثة الزمالك للمشاركة في البطولة العربية للطائرة في قطر

قائمة الزمالك المشاركة بالبطولة العربية للطائرة في قطر

ads

الأكثر قراءة

أقل من التوقعات، تفاصيل العرض الرسمي الأول من مانشستر سيتي لضم مرموش

رسميًا، بدء الإفراج عن سيارات المعاقين من الموانئ

إقالة معلم بالجيزة لنشره امتحان على مواقع التواصل الاجتماعي

النواب يوافق نهائيا على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

زغلول صيام يكتب: نجم مونديال 90 يعاني.. أين وزير الرياضة وأبو ريدة؟!

عضو مجلس الإسماعيلي: الأهلي يضم عمر الساعي حتى لا ينتقل إلى الزمالك

إطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب على صالة كبار الزوار بمطار أسوان الدولي

أفضل سفير لمصر، كلوب يتحدث عن تجديد عقد صلاح مع ليفربول

منوعات

المزيد

أحدث جرائم الذكاء الاصطناعي، تعرض فرنسية للاحتيال من منتحل شخصية براد بيت

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

ميلانيا ترامب تكشف تفاصيل مثيرة عن علاقتها بالرئيس الأمريكي المنتخب

هندوس يغطسون في المياه المتجمدة عند ملتقى الأنهار المقدسة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

فتح باب التسجيل في فعاليات ملتقيات قطاع ريادة الأعمال بمصر

الكيلو يبدأ من 350 جنيهًا، أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

أحدث أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

ماذا قدم بيرسي تاو مع الأهلي بعد انتقاله لفريق قطر القطري؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة طه وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

هل يجوز إخراج فوائد البنوك فى الصدقات؟، أمين الفتوى يحسم الجدل

هل يجوز للمرأة الحامل الإفطار في رمضان؟، الأزهر يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية