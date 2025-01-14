عضو مجلس الإسماعيلي: الأهلي يضم عمر الساعي حتى لا ينتقل إلى الزمالك

تحدث محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عن كواليس انتقال عمر الساعي لاعب الدراويش السابق لصفوف النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي.

عمر الساعي لاعب الأهلي

وقال محسن عبدالمسيح في تصريحات إذاعية:" الأهلي ضم عمر الساعي حتى لا ينتقل للزمالك بسبب المنافسة بينهما على حصد البطولات".

وواصل:" رحيل عمر الساعي إلى الأهلي، لم يكن مساعدة من الأحمر للدراويش بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي كما تردد".

وأضاف: "الأهلي لم يساعدنا ماليا بضم عمر الساعي، هذا الأمر لا يجوز ولا يمكن أن يفعل الأهلي هذا الأمر لمساعدة نادٍ آخر".

عمر الساعي

عمر الساعي يطلب تحديد مصيره في الأهلي

فيما طلب عمر الساعي لاعب الأهلي من مسئولي ناديه تحديد مصيره بسبب رغبته في الخروج معارا في الميركاتو الشتوي الجاري في ظل استمرار خروجه من الحسابات الفنية ومع عدم مشاركته في المباريات منذ انضمامه قادما من الإسماعيلي في انتقالات الصيف الأخيرة.

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