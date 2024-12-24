الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عمر الساعي يطلب تحديد مصيره في الأهلي

عمر الساعي
عمر الساعي

 طلب عمر الساعي لاعب الأهلي من مسئولي ناديه تحديد مصيره بسبب رغبته في الخروج معارا في الميركاتو الشتوي القادم في يناير في ظل استمرار خروجه من الحسابات الفنية ومع عدم مشاركته في المباريات منذ انضمامه قادما من الإسماعيلي في انتقالات الصيف الأخيرة. 

 

قال مصدر داخل الأهلي إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سيقوم بتعديل مركز أكرم توفيق لاعب الفريق وإعادته إلى الجبهة اليمنى في مباراة المصري الخميس القادم بدلا من الوجود في خط الوسط. 

 

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر جهود عمر كمال عبد الواحد في مباراة المصري الخميس القادم بغل غيابه امس الأول أمام شباب بلوزداد الجزائري بسبب عدم جاهزيته الفنية والطبية. 

قال مصدر داخل الاهلي أن المغربي أشرف داري مدافع الفريق سيستمر في قيادة دفاع الفريق في مباراة المصري الخميس القادم على أن يتواجد بجواره رامي ربيعة فى الخط الخلفي وذلك بعد ظهور اللاعب بشكل جيد في مباراة شباب بلوزداد الجزائري الأخيرة. 

طلب محمود كهربا لاعب الأهلي الرحيل عن القلعة الحمراء بشكل رسمي وذلك خلال حديث اللاعب مع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي عقب أزمة اللاعب مع الجماهير في مباراة شباب بلوزداد الجزائري الأخيرة. 

وعلمت فيتو أن كهربا يمتلك ثلاثة عروض تصل بشكل رسمي قريبا إلى الأهلي من أندية ليبية وقطرية وعراقية. 

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بقيادة مارسيل كولر معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي الخميس المقبل، حيث يختتم الفريق استعداداته غدا على ملعب النادي بمدينة نصر قبل السفر إلى برج العرب. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة المصري الخميس المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

 ويواجه الاهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويواصل طاهر محمد طاهر لاعب الاهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية، حيث يستمر غياب اللاعب عن مباراة المصري المقبلة فى الدوري.

ووضع الجهاز الفني للنادي الاهلي مدة زمنية تمتد لمدة شهر من تاريخ إصابة اللاعب من أجل التعافي من الإصابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كولر اخبار الأهلي النادي الأهلي

مواد متعلقة

الأهلي يدخل معسكر مغلق غدا استعدادا لمواجهة المصري

كولر يطلب تقريرًا مفصلًا عن المصري استعدادًا للجولة السادسة في الدوري
ads

الأكثر قراءة

كهربا يطلب الرحيل عن الأهلي في يناير المقبل

ماتت في حادث أليم، قصة الطالبة "رحيق" شهيدة العلم وحافظة القرآن بالمنوفية (صور)

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025 وطريقة الإعلان عنها

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الصاغة، بكام الجرام عيار 18؟

قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن 54 محكومًا عليه من أبناء سيناء

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 24-12-2024 ببداية التعاملات

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 24-12-2024

دار الإفتاء توضح حكم أثر سماع الفحش من القول على أجر الصوم

منوعات

المزيد

ميجان ماركل تعرب عن رغبتها قضاء عيد الميلاد مع العائلة المالكة

تواجه اتهامات بالاتجار في البشر والاغتصاب، إنقاذ 200 طفل وسيدة من طائفة يهودية احتجزتهم بالغابات (فيديو)

توقعات الأبراج 2025، عام السعي لتحقيق التميز والتقدم لمواليد برج الحمل

الملك تشارلز يخالف التقاليد خلال الاحتفال بعيد الميلاد

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 24-12-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 24-12-2024

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الصاغة، بكام الجرام عيار 18؟

المزيد

انفوجراف

الوحيد في البريميرليج.. محمد صلاح يسجل 126 هدفا و66 أسيست في 6 مواسم مختلفة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

 تفسير حلم أكل الخس في المنام وعلاقته بالإصابة بالتعب النفسي والجسدي

مفتي الجمهورية: الرقابة الإدارية في الإسلام تهدف إلى حماية المال العام ومنع الفساد

دار الإفتاء توضح حكم أثر سماع الفحش من القول على أجر الصوم

المزيد
الجريدة الرسمية