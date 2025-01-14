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سقوط المقاولون وفوز دجلة، نتائج مباريات الجولة 17 من دوري المحترفين

نتائج مباريات الجولة
نتائج مباريات الجولة 17 من دوري المحترفين

دوري المحترفين، أسدل الستار علي مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دورى المحترفين” في موسمه الثاني، اليوم الثلاثاء، بمشاركة 20 فريقًا. 

وأقيمت، اليوم الثلاثاء، الجولة السابعة عشر من بطولة دوري المحترفين 10 لقاءات قوية بنفس التوقيت في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا.  

نتائج مباريات الجولة 17 من دوري المحترفين 

سبورتنج 0-0 الداخلية  

بلدية المحلة 2-2 كهرباء الإسماعيلية  

المنصورة 0-2 وادي دجلة

منتخب السويس 1-4 أبو قير للأسمدة  

راية 1-1 بروكسي

وي 2-1 القناة  

بترول أسيوط 3-3 الترسانة  

ديروط 1-1 لافيينا  

أسوان 1-0 طنطا

المقاولون العرب 1- 3 السكة الحديد مودرن

دجلة يتصدر دوري المحترفين بعد خسارة المقاولون العرب

بهذه النتائج يتصدر وادي دجلة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 35 نقطة فيما يأتي المقاولون العرب بالمركز الثاني برصيد 34 نقطة مناصفة مع وي.

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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دوري المحترفين دوري القسم الثاني سبورتنج ضد الداخلية المقاولون العرب ضد السكة الحديد أسوان ضد طنطا وي ضد القناة

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