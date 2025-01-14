أرتيتا يزيد المخاوف بشأن إصابة جيسوس

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، اليوم الثلاثاء، إصابة مهاجم الجانرز جابرييل جيسوس، مشيرا إلى أنها "تبدو خطيرة".



ولم يرغب أرتيتا في تأكيد المدى الكامل للإصابة، في انتظار الفحوصات المقرر أن يخضع لها اللاعب اليوم.

وربما تتعلق الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، حيث أرتيتا في مؤتمر صحفي اليوم: "لا تبدو جيدة على الإطلاق".



وأضاف: "سنرى مع المختصين وسنحصل على معلومات مساء اليوم. لا أريد أن أؤكد أي شيء إلى حين حصولنا على النتيجة النهائية".

وأمضى المدرب الإسباني: "كنا قلقين عقب المباراة ونشعر بالقلق الآن أيضا".

وأصيب اللاعب في الدقيقة 40 خلال مواجهة كأس الاتحاد مع مانشستر يونايتد، التي انتهت لصالح الشياطين 5-3 بضربات الترجيح، بعد التعادل 1-1 في وقت المباراة الأصلي.

وأصيب جيسوس عندما عاد إلى الوراء لمساعدة دفاع آرسنال، وأثناء محاولته منع قائد الشياطين الحمر برونو فرنانديز من التسجيل، اصطدم به وسقط أرضا.

وتبين أن جيسوس تعرض لإصابة صعبة، ما استدعى خروجه من الملعب على نقالة، حيث غطى وجهه بقميصه، ليدخل مكانه الجناح الإنجليزي المخضرم رحيم سترلينج.

ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، أثبتت الفحوصات الأولى أن هناك اشتباها بإصابة جيسوس بتمزق الرباط الصليبي الأمامي.

وجاءت الإصابة هذه المرة في ركبته اليسرى وليس اليمنى، التي خضع لعملية جراحية فيها خلال عام 2022.

ومن المقرر إجراء فحوصات طبية إضافية، اليوم الثلاثاء لتحديد حجم الضرر بالكامل، لكن هذا يمثل ضربة كبيرة لآرسنال، لأن جيسوس سيغيب لفترة طويلة.

من المتوقع أن تزداد التكهنات حول احتمالية تعاقد آرسنال مع لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي، حيث يظل النادي منفتحًا على إبرام صفقات إذا توفرت الفرصة المناسبة، لا سيما في الهجوم.

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