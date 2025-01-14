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رياضة

نيوكاسل يونايتد يضع العراقيل أمام آرسنال لضم لاعب الشهر بالبريميرليج

نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل يونايتد

 كشفت تقارير صحفية أن نادي نيوكاسل يونايتد وضع المزيد من العراقيل في طريق آرسنال نحو الحصول على خدمات مهاجمه السويدي أليكسندر إيزاك، الذي بات هدفا رئيسيا للجانرز.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن نيوكاسل لا يخطط للتخلي عن الدولي السويدي في يناير الجاري، مفضلا الاحتفاظ به.

ويعيش إيزاك أفضل مستوياته مؤخرا، إذ سجل 10 أهداف في آخر 9 مباريات خاضها مع الماكبايس، الأمر الذي زاد من التكهنات حول مستقبله، في ظل اهتمام آرسنال بضمه.


وأكدت الصحيفة أن نيوكاسل لا يريد التفريط في لاعب ريال سوسيداد السابق بمقابل أقل من 115 مليون جنيه إسترليني، حال فكر في بيعه.

من جانبه، أبدى إيدي هاو مدرب نيوكاسل، تمسكه باللاعب، قائلا: "لا يوجد أي شخص في نيوكاسل، يريد السماح لأليكس بالرحيل".

وأضاف المدرب: "إنه ضمن خططنا طويلة الأمد، فهو لاعب من الطراز الرفيع".

ويعاني آرسنال من غياب المهاجم القناص في الآونة الأخيرة، وهو ما تسبب في تعثر الفريق على جميع الأصعدة في مبارياته الماضية.

 

إيزاك لاعب شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي

وفاز ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل بجائزة لاعب شهر ديسمبر عن الدوري الإنجليزي وتفوق إيزاك على محمد صلاح هداف الدوري والمتوج بالجائزة عن شهر نوفمبر الماضي.

 

وتأجل الإنجاز التاريخي لصلاح الذي يحتاج للفوز بجائزة لاعب الشهر مرة أخرى ليعادل سيرخيو أجويرو وهاري كين الأكثر تتويجا بها برصيد 7 مرات.

وتواجد أيضا في القائمة التي ترشحت لجائزة أفضل لاعب كول بالمر (تشيلسي)، ومورجان جيبس وايت (نونتجهام فورست)، وأنتوني روبنسون (فولام)، وديان هويسين (بورنموث).

 

وشارك محمد صلاح نجم ليفربول في شهر ديسمبر في 6 مباريات سجل خلالها 7 أهداف وصنع 7 خلال الشهر الماضي.

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