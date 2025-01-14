وزيرة التنمية المحلية تتابع تنفيذ مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حول الموقف التنفيذى لمشروع زراعة وتشجير الطريق الدائرى فى نطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

وزيرة التنمية المحلية: البدء فى زراعة بعض المواقع

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الفرق المعنية تقوم بمسح الطريق الدائرى لتحدي المواقع والمناطق الرئيسية التى تصلح للزراعة على الطريق الدائرى بنطاق إقليم القاهرة الكبرى، وذلك بالتنسيق بين الوزارة ووزارة البيئة والاستشاري الخاص بالمشروع، مشيرة إلى أنه تم بالفعل البدء فى زراعة بعض المواقع فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة بالأشجار ومنها المنطقة بين تقاطع كوبرى الأسمرات مع دائرى المعادي بمحافظة القاهرة وجاري استكمال باقى المواقع المحددة، بالإضافة إلى البدء فى زراعة موقعين فى محافظة الجيزة فى نطاق مثلث محور عمرو بن العاص مع الهرم.

ووجهت د.منال عوض هيئتى النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة بأهمية التنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظتين للحفاظ على الأشجار التى يتم زراعتها ومتابعتها أولًا بأول، وتوفير مصادر المياه لري هذه الزراعات بالتعاون مع شركات المياه بالقاهرة والجيزة.

وأكدت وزيرة التنمية أنّ المبادرة تسعى لتحسين جودة الحياة والبيئة وتعزيز الشراكة المجتمعية وتطبيق معايير مستدامة للحفاظ على الأشجار وصيانتها والاستفادة من مياه الصرف المعالجة فى ري الأشجار وتنقية الهواء وانخفاض درجات الحرارة.

وأشارت إلى أنه سيتم مراعاة الشكل الجمالي والبيئة البصرية للأماكن المقرر تشجيرها وكذا أصناف الزراعات المُختارة والتوزيع المتناسق لها بما يعكس مظهرًا حضاريًا للطريق الدائري، وذلك بالتنسيق مع وزارات البيئة والإسكان والمرافق والزراعة والمحافظات الثلاث وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

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