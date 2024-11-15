تشجير الميادين العامة في الأقصر استعدادا لأعياد الميلاد (صور)

كثفت الإدارة العامة للحدائق والبساتين بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور ياسر الصاوي، أعمال التقليم وقص وتهذيب الأشجار بالميادين العامة بمدينة الأقصر، وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، برفع كفاءة الأشجار بالميادين العامة والكورنيش بمدينة الأقصر استعدادا للموسم السياحى وأعياد الميلاد.

أعياد الكريسماس 2024

وشملت الأعمال ميدان الأبروتيل حتى ميدان مرحبا، وشارع الكورنيش من ميدان مرحبا حتى بنك الإسكندرية، ومن قاعة المؤتمرات حتى الكرنك، ومن مدخل الجولى فيل حتى ميدان جامع النصر بالعوامية والجزيرة الوسطى بطريق المطار.



كما استكملت الإدارة العامة للحدائق والبساتين بالمحافظة أعمال زراعة 50 نخلة ملوكى صنف «أوردسكا وفوكستيل» وذلك بميادين البغدادى ومفتاح الحياة «الشيراتون» والأبروتيل والجزيرة الوسطى أمام فندق ونتر بالاس، والجزيرة الوسطى بميدان الملك عبد الله والجزيرة الوسطى بطريق المطار وميدان النافورة بالمطار، وجار التجهيز وإعداد الأحواض بالميادين لتدعيمها بأصناف الزهور الموسمية ونباتات الزينة.

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