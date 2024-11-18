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اقتصاد

البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة

تعاون بين مصر لتأمينات
تعاون بين مصر لتأمينات الحياة والبنك الاهلي، فيتو

 وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون جديد مع شركة مصر لتأمينات الحياة، وذلك بحضور محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور احمد عبد العزيز الرئيس التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، وسهى التركي ويحيى أبو الفتوح نائبا الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ومصطفى القماش نائب الرئيس التنفيذي بشركة مصر لتأمينات الحياة وكريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري ومحمد محمود رئيس قطاع التأمين البنكي وفرق العمل المتخصصة من الجانبين.  

أهداف البروتوكول 

ويهدف البروتوكول إلى إدارة متحصلات الشركة الخاصة بوثائق التأمين وصرف تعويضات عملاء شركة مصر لتأمينات الحياة من خلال فروع البنك الأهلي المصري في أنحاء الجمهورية. 

وقال محمد الأتربي ان هذا البروتوكول يأتي امتدادا للشراكة المثمرة بين البنك الأهلي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة والتي بدأت في فبراير 2020، لتمتد هذه الشراكة متمثلة في تعاون جديد يخدم كل من الطرفين، تعزيزا لدور البنك الاهلي المصري في مجال المدفوعات لتسهيل المعاملات التجارية وتوفير وسائل آمنه وسريعة وخلق وسائل الدفع الفعالة لاستخدامها في تقديم خدمات متعددة لتحويل الأموال واداره الحسابات، مما يشجع كافة فئات العملاء من افراد وشركات علي استخدام القنوات البديلة لإجراء معاملاتهم بكل سهولة ويسر، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الشمول المالي.

وأعرب الدكتور احمد عبد العزيز عن اعتزازه بالشراكة بين شركة مصر لتأمينات الحياة مع البنك الأهلي المصري، متطلعا إلى مواصلة هذه الشراكة المثمرة، لتحقيق المزيد من النجاحات المشتركة، مضيفا ان هذا البروتوكول الجديد يأتي تعزيزا للنجاح والتعاون المثمر والذي استمر لأكثر من أربع سنوات وأسفر عنه نتائج متميزة من خلال تحقيق اقساط تجاوزت 9 مليارات جنيه، وهو إنجاز كبير يعكس قوة التعاون بين البنك الأهلي وشركة مصر لتأمينات الحياة، مؤكدا التزام الشركة بتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات العملاء.

وأشارت سهى التركي أن هذا التعاون سيتيح تحصيل مستحقات الشركة من حسابات العملاء بالبنك الأهلي المصري او بالبنوك الأخرى الأعضاء بغرفة المقاصة الالية للمدفوعات، ليتم اضافاتها لحساب الشركة طرف البنك الأهلي المصري، بالإضافة إلى خدمة صرف المدفوعات والتعويضات والتي ستوفر اليه جديدة للصرف مما يساهم بشكل كبير في جذب شرائح جديدة من العملاء وتقديم خدمة مميزة.

ومن جانبه أوضح مصطفى القماش ان هذا البروتوكول يعكس استمرار الشركة في تقديم أفضل الخدمات للعملاء، ومواصلة العمل على تطوير وتحسين الخدمات بطريقة مبتكرة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري عن طريق ميكنة طرق صرف التعويضات مما يسهم في تسهيل عمليات التعويض لضمان راحة العملاء.

وأوضح كريم سوس أن هذ البروتوكول يأتي استمرارا للنجاحات المثمرة مع شركة مصر لتأمينات الحياة من خلال طرح وثيقة معاش بكرة بالجنيه المصري، والتي تعد الوثيقة الأولى من نوعها في السوق المصري لما لها من مميزات، إضافة إلى إطلاق المنتجات التقليدية بهدف تقديم باقة متنوعة ومتميزة من المنتجات لتتناسب مع كافة شرائح العملاء وتلبي كافة احتياجاتهم، مشيرا الى أن محفظة التأمين البنكي بلغت نحو ما يقرب من 9.4 مليار جنيه.

وأضاف سوس أن هذا البروتوكول سيتيح لشركه مصر لتأمينات الحياة الحلول المالية اللازمة لصرف المدفوعات والتعويضات للعملاء من خلال كافة فروع البنك الأهلي بالرقم القومي كبديل عن الوضع الحالي من خلال الشيكات، بالإضافة الى تحصيل الأقساط الدورية من حسابات عملاء الشركة سواء من داخل البنك الأهلي او كافة البنوك أعضاء غرفه المقاصة الآلية.

وأضاف محمد محمود أنه من خلال الشراكة مع البنك الأهلي المصري تم الوصول إلى تقديم الخدمة من خلال ٢٥٠ فرع من فروع البنك الأهلي المصري، متطلعا لزيادة هذا العدد ليصل إلى ٣00 فرع مع نهاية العام، مما يتيح تقديم خدماتنا المميزة في جميع أنحاء الجمهورية وامتدادا للشراكة تم تقديم باقة متنوعة من المنتجات التي تخدم جميع عملاء البنك الأهلي، وأيضا تم إطلاق أحدث منتجاتنا (وثيقة ابن سينا للتأمين الطبي) المخصصة للأفراد والعائلات.

وعلى هامش توقيع البروتوكول، تم تكريم العاملين بالبنك الأهلي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة الفائزين في مسابقة التأمين البنكي والتي تم إطلاقها في مايو الماضي والممتدة حتى ديسمبر 2024 وذلك عن النتائج المحققة عن شهري مايو ويونيو، تقديرا لمجهودات العاملين بالبنك والشركة وتحفيزا لهم للاستمرار في رفع كفاءة مستوى الأداء على مستوى فروع البنك، مما يعكس اهتماما كبيرا بالعنصر البشري إيمانا بأهمية الثروة البشرية لدى أي مؤسسة.

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