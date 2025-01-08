"المصري للتأمين" يرصد مستقبل قطاع التأمين على الحياة 2025

يمثل قطاع التأمين على الحياة أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد العالمي، حيث يوفر الحماية المالية للأفراد والأسر، ويعزز استقرار المجتمعات في مواجهة المخاطر. ومع اقتراب عام 2025، يمر هذا القطاع بمرحلة تحول غير مسبوقة مدفوعة بالتطورات التكنولوجية المتسارعة، والتغيرات الديموغرافية، والتحولات الاقتصادية العالمية.

ويعد التحول الرقمي والتكنولوجيا الذكية بمثابة القوة الدافعة وراء إعادة تشكيل مستقبل التأمين على الحياة، حيث مكِّن الشركات من تقديم خدمات مخصصة وأكثر كفاءة، مع تحسين تجربة العملاء بشكل جذري. وفي الوقت ذاته، تفرض التحديات الديموغرافية مثل ارتفاع متوسط العمر المتوقع وتغير أنماط الحياة ضرورة تطوير حلول تأمينية مبتكرة تناسب احتياجات الأجيال الجديدة والمتقدمة في العمر.

تحديات قطاع التأمين على الحياة

وأشار الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية إلى أنه يواجه القطاع تحديات متزايدة تتمثل في التقلبات الاقتصادية، وتصاعد المخاطر السيبرانية، وتشدّد اللوائح التنظيمية، مما يتطلب استراتيجيات استباقية قادرة على تحويل هذه العقبات إلى فرص للنمو. كما يبرز التوجه نحو الاستدامة كعامل محوري، حيث تسعى شركات التأمين إلى دمج الأهداف البيئية والاجتماعية في سياساتها لضمان استمرارية أعمالها وتعزيز قيمتها لدى العملاء.

ومن المتوقع أن تشهد صناعة التأمين على الحياة نموًا مطردًا خلال السنوات القادمة، خاصة مع التوجه نحو تقديم منتجات مبتكرة ومتطورة تلبي احتياجات العملاء. كما يتوقع أن تشهد الصناعة تحسنًا كبيرًا نتيجة للابتكار في منتجات التأمين وزيادة الوعي بأهميتها، مما يعزز موقعها كقطاع استثماري مهم وموثوق به.

ومن المتوقع أن تنمو الأسواق المتقدمة بنسبة 2.0% سنويًا في المتوسط ​​في الفترة 2025-2026 وهى نسبة أعلى من الأعوام السابقة 2019-2023 والتى كانت النسبة 1.1% وتمثل أمريكا الشمالية المحرك الرئيسي حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي خلال الفترة من 2025- 2026 إلى نسبة 1.8%، أما بالنسبة للأسواق الناشئة، فمن المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي الى 5.7% في الفترة 2025-2026، وهو أيضًا أعلى من معدل النمو السنوي خلال الأعوام من 2019-2023 والذى بلغ 3.4%، مدفوعًا بالصين والهند بمعدل نمو سنوي يصل خلال عامي 2025، 2026 إلى نسبة 5.7% و5.8% على التوالي.





ويعد نمو تأمين الحياة أكثر استقرارًا نسبيًا من تأمين الادخار في السنوات الأخيرة. ومن المتوقع نموًا في أقساط التأمين بنسبة 2.7% سنويًا في عامي 2025 و2026، مقارنة بنسبة 3.7% سنويًا خلال الاعوام من 2014-2023 حيث أن الطلب على منتجات التأمين على الحياة أقل استجابة بشكل عام للتغيرات في أسعار الفائدة، وإعادة التسعير.



تأمينات الحياة في السوق المصري

شهد قطاع تأمين الحياة في مصر نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بزيادة الطلب على منتجات التأمين الادخاري وقد إرتفع إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع تأمين الحياة الى 32 مليار جنيه لعام 2022/2023 مقارنة بالعام 2021/ 2022 بمعدل تطور قدره 13.3%، كما بلغت إجمالب التعويضات 20مليار جنيه للعام 2022/2023 بمعدل تطور قدره 25.7% عن العام السابق، وقد ساهمت التكنولوجيا في إحداث التحول الجذري في زيادة اقبال العملاء على منتجات التأمين على الحياة من خلال التطبيقات والمنصات الرقمية والتى ساهمت في تحسين تجربة العملاء بقطاع التأمين على الحياة.

التحديات التي تواجه شركات التأمين على الحياة بحلول عام 2025

من المتوقع أن تواجه شركات التأمين على الحياة تحديات عديدة من خلال التغيرات الديموغرافية والطبية، مما ينعكس على تقديم خدمات التأمين التي تلبي احتياجات العملاء الجديدة والمتغيرة. كما ستواجه الشركات تحديات في تطوير تكنولوجيا التأمين لتوفير تجربة عميل محسنة وتقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة.



ومن أبرز تلك التحديات:

التطور التكنولوجي في التأمين على الحياة

مع تقدم التكنولوجيا في صناعة التأمين على الحياة، ستواجه الشركات تحديات في استيعاب الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة في عملياتها، ويمكن أن يتطلب التكامل مع التكنولوجيا الجديدة استثمارات كبيرة في تطوير الأنظمة وتدريب الموظفين لذا يجب أن تكون الشركات على دراية بأحدث التقنيات لتلبية احتياجات العملاء وتحسين عملياتها بفعالية.

القوانين والتشريعات التنظيمية

مواكبة التشريعات والأنظمة القائمة والخاصة بصناعة التأمين على الحياة، وضمان الامتثال للمعايير القانونية والتنظيمية المحددة. وضمان توافق شركات التأمين على الحياة مع متطلبات الحماية القانونية لبيانات العملاء. والاستعداد لتحديث وثائقها وإجراءاتها وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بما يتوافق مع هذه التطورات التشريعية والقانونية.

التقلبات الاقتصادية العالمية

تتمثل هذه التقلبات فى زيادة معدلات التضخم والتحولات في أسواق الأسهم والتذبذبات في أسعار الفائدة والعملات.لذا يجب على شركات التأمين على الحياة استخدام الاستراتيجيات المالية المناسبة للتعامل مع هذه التقلبات وحماية العملاء وأصولهم بفعالية.

تحسين تجربة العميل

تقديم خدمات مبتكرة وسلسة فى الاكتتاب وتسوية المطالبات وتطوير وتحسين للخدمات الرقمية التي توفر السهولة سواء كان ذلك عبر التطبيقات الذكية أو الدعم الفني عبر الإنترنت.

الابتكار في منتجات التأمين على الحياة

يعد الابتكار في منتجات التأمين على الحياة أحد التحديات التي تواجه الشركات في هذا القطاع لتلبية احتياجات العملاء وتوفر لهم الحماية والأمان تتطلب هذه التحديات من الشركات الابتكار فى تقديم منتجات جديدة تتناسب مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية وتلبي توقعات العملاء من خلال دراسة احتياجات السوق وتحليلها لتطوير منتجات تأمين على الحياة مبتكرة وفعالة.

التحديات الديموغرافية والاجتماعية

تزايد نسبة كبار السن وتغير أنماط الحياة والصحة. يمكن أن تؤدي هذه التحولات إلى زيادة في الطلب على منتجات التأمين على الحياة، وفي الوقت نفسه قد تتطلب مواكبة الشركات لهذه التحديات تطوير سياسات جديدة وتغيير استراتيجياتها،بالإضافة إلى ذلك سيكون من الضروري أن تكون الشركات مستعدة لتقديم منتجات وخدمات تأمينية تناسب الاحتياجات المتغيرة للسكان وتحسن من جودة حياتهم.

الأمان السيبراني

مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا، تُصبح صناعة التأمين عرضة للهجمات السيبرانية التي تهدد بيانات العملاء وسلامة العمليات. لذا تحتاج الشركات إلى الاستثمار في أنظمة الأمان السيبراني لحماية بياناتها وضمان استمرارية العمليات.

آفاق المستقبل وتوقعات 2025

تقف صناعة التأمين على الحياة عند لحظة محورية من التحول، حيث تعيد التقنيات الجديدة وتوقعات العملاء المتغيرة تشكيل كيفية تعاملنا مع الاكتتاب واكتساب العملاء.

و مع بداية عام 2025، أصبح التحول الرقمي فى التأمين على الحياة ضرورة استراتيجية لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز تجربة العملاء، وتلبية احتياجات السوق المتغيرة. ومع ذلك، فإن هذا التحول يواجه تحديات تتطلب حلولًا مبتكرة.

و يمثل التحول الرقمي في تأمينات الحياة فرصة كبيرة للشركات لتعزيز الكفاءة، وابتكار المنتجات، وتحقيق ميزة تنافسية. ورغم التحديات السابق ذكرها الا أن تبني التكنولوجيا بشكل استراتيجي ومتكامل سيضمن لشركات التأمين دورًا رياديًا في سوق دائم التطور بحلول عام 2025.

كما أن ما يقرب من 60-70% من شركات التأمين على مستوى العالم في طور التحول الرقمي وتبني تكنولوجيا التأمين، ويتأثر هذا الاتجاه بالمنافسة المتزايدة وتوقعات العملاء والتقدم التكنولوجي. حيث إنه من المتوقع أن ينمو سوق تكنولوجيا التأمين العالمية بمعدل نمو سنوي يبلغ 16% حتى عام 2025، ليصل إلى 10 مليارات دولار سنويًّا. ويعود هذا النمو إلى زيادة اعتماد شركات التأمين على الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقنيات التي تركز على العملاء لتعزيز عمليات الاكتتاب وتسوية المطالبات

ويرى الاتحاد المصري للتأمين أن صناعة التأمين على الحياة من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري وتواجه هذه الصناعة تحديات وفرصًا واعدة مع تطور الأنظمة الاقتصادية والتكنولوجية والأطر التنظيمية والتشريعية والتي تعد بيئة مناسبة للعمل على تحسين عمليات التأمين وتطوير منتجات جديدة توفر حلولًا فعالة ومبتكرة للعملاء.



ويتمثل مستقبل التأمين في كونه رقميًا، وشخصيًا، ومدعومًا بالبيانات. لذا سيعتمد نجاح شركات التأمين على تحقيق التوازن الصحيح بين الابتكار التكنولوجي والخبرة البشرية، مع خلق تجارب سلسة عبر جميع نقاط التفاعل خلال رحلة التأمين.



وقد كان للهيئة العامة للرقابة المالية دور فعال وبارز فى وضع السياسات والإجراءات والأطر التشريعية التي تهدف إلى تعزيز إستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية حتى تتمكن شركات التأمين من ميكنة أنشطتها بالكامل مما ينعكس على تحسين أداء السوق وتحقيق الاستقرار والشمول المالى.

و يوصى الاتحاد شركات التأمين على الحياة بضرورة تكثيف الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية وتطبيقاتها لتوفير منتجات مبتكرة تناسب احتياجات العملاء المختلفة، كما يوصي ببناء شراكات مع شركات التكنولوجيا المالية (Fintech) واستخدام الحلول الرقمية لجذب العملاء في ظل التوسع في التحول الرقمي واستخدام تطبيقات التكنولوجيا الرقمية لتحسين تجربة العملاء.

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