نصائح للتعامل مع طفلك المصاب بعسر القراءة

إذا كان الطفل يعاني من عسر القراءة، فتعطل هذا الحالة الشائعة في التعلم كيفية معالجة الدماغ للغة المكتوبة، مما قد يخلق مشاكل في فهم ما يقرأه.

ولكن عسر القراءة هو تحدٍ يمكن التغلب عليه وعلاجه بعدة عادات يتم اضافتها لروتين الدراسة اليومي للطفل.

عسر القراءة، فيتو

نصائح للمساعدة في علاج عسر القراءة

عسر القراءة هو اضطراب في الدماغ يؤثر على كيفية تواصل أقسام مختلفة من الدماغ، وتتطلب القراءة التنسيق بين مناطق الدماغ التي تتعامل مع اللغة والصوت والرؤية والصياغة

فتتصل أجزاء الدماغ مع بعضها البعض عن طريق مسارات لتنتقل من خلاله المعلومات من جزء إلى آخر.

إذا كان الشخص يعاني من عسر القراءة، فإن الأمر أشبه بقطع هذا المسار، والذي يمكن فعله هو تعليم الدماغ كيفية تخطي هذه العقبة لإيصال الرسالة إلى المكان الذي يجب أن تذهب إليه، حيث يتعلق علاج عسر القراءة بإيجاد مسار مختلف إلى الوجهة.

إليك بعض الطرق للمساعدة في إعادة التوجيه.

الحصول على الاختبار

يبدأ التعامل مع صعوبات التعلم بمعرفة وجودها، تحدث إلى طبيب الأطفال للحصول على تقييم لعسر القراءة إذا بدأت تلاحظ علامات مثل:

صعوبة في قراءة الكلمات أو تهجئتها

صعوبة في القافية أو تحديد الأصوات في الكلمات

خلط مواضع الأصوات باستمرار في الكلمة

مشاكل في كتابة الفقرات والقصص

لإحباط عند محاولة التعلم أو استغراق وقت طويل بشكل استثنائي في أداء الواجبات المنزلية، وإذا كانت نتائجهم المدرسية لا تتطابق مع قدراتهم، فقد يكون من المفيد إجراء اختبار عسر القراءة لهم.

القراءة بصوت عالٍ

يمكن أن يساعد متابعة القراءة بصوت عالٍ الطفل على رؤية وسماع عملية القراءة، اجعله يقرأ بصوت عالٍ أيضًا، حيث تربط العملية اللغة والكلمة المكتوبة معًا.

تحدث عن الكتاب مع الطفل أثناء قراءتكما معًا، اطرح عليه أسئلة حول الشخصيات أو الحبكة، على سبيل المثال، ستعزز الإجابة قدرته على تحليل المعلومات مع تطوير مفرداته أيضًا.

خصص وقتًا للتحدث

يمكن أن تساعد المحادثات المتبادلة مع طفلك على فهم معنى الكلمات بشكل أفضل وكيفية استخدامها، مع تعزيز مهارات النطق والمفردات لديه.

حاول طرح أسئلة تتطلب أكثر من مجرد إجابة من كلمة واحدة أيضًا، لذا، بدلًا من "هل كان يومك جيدًا؟" (وهو ما يجلب "نعم" حتمية كإجابة)، اسألهم عن الجزء المفضل لديهم من اليوم ولماذا.

فبناء مهارات اللغة الشفهية يمكن أن يساعد في القراءة، وهي طريقة رائعة لإنشاء وتعزيز الاتصالات داخل مركز اللغة في الدماغ.

استخدم أدوات التذكر

يمكن أن يساعد إنشاء أدوات التذكر في تهجئة الكلمات الصعبة أو تنظيم أجزاء من البيانات، وتستخدم أدوات التذكر هذه الاختصارات والقوافي والعبارات لمساعدة عقلك على تخزين المعلومات وتذكرها.

اعتمد على جميع الحواس

يمكن أن تتضمن القراءة أكثر من مجرد مسح عين للصفحة.

شجع طفلك على استخدام جميع حواسه، كيف تبدو الكلمة؟ كيف يشعر عندما تخرج من فمه؟ كيف يبدو صوتها؟ كل هذا يمكن أن يرتبط بالتعلم.

المراجعة

الممارسة تؤدي إلى الإتقان، تعد هذا العبارة صحيحة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بتعلم القراءة مع عسر القراءة.

يمكن أن يساعد التكرار في إنشاء مسارات تعلم جديدة يستخدمها الدماغ للعمل حول عسر القراءة.

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