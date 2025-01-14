غادة عادل تتعاقد على المسلسل الإذاعي اللمبة الزرقة في رمضان 2025

تعاقدت الفنانة غادة عادل على المسلسل الإذاعي اللمبة الزرقة في رمضان 2025، والذي من المقرر إذاعته عبر إذاعة إينرجي.

مسلسل غادة عادل في رمضان 2025

مسلسل اللمبة الزرقة لغادة عادل في رمضان 2025، من تأليف إسلام شلباية ومن إخراج زهرة رامي ويذاع عبر إذاعة إينرجي.

وغادة هي واحدة من أبرز وأهم نجمات السينما والدراما المصرية، وتتمتع غادة عادل بمسيرة فنية حافلة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، استطاعت خلالها أن تترك بصمتها الخاصة في مجال التمثيل سواء في السينما أو التلفزيون.

بدايات غادة عادل الفنية

وكانت دراسة غادة عادل بعيدة تمامًا عن الفن، حيث كانت تعيش في ليبيا ودرست هناك المحاسبة بأحد المعاهد، ولكنها عادت إلى مصر وكانت بوابتها إلى عالم التمثيل هي الإعلانات و"الكليبات" مثل ظهورها في أغنية راجعين للهضبة عمرو دياب.

كان مسلسل ما وراء القناع عام 1995 هو أول أعمالها الفنية، ثم شاركت من بعده في فوازير أبيض وأسود وفي عام 1997 شاركت بالجزء الأول من مسلسل زيزينيا حيث قدمت شخصية روزانا.

صعيدي في الجامعة الأمريكية الانطلاقة الأولى في عالم السينما

في عام 1998 حظت غادة عادل بأول فرصة في عالم السينما من خلال المشاركة في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية الذي كان بمثابة “طاقة القدر” لها هي وجيلها، حيث لمع نجمها وأصبحت من أهم الفنانات في جيلها مع كل خطوة فنية تخطوها بعد ذلك، حيث شاركت في أفلام هامة مثل عبود على الحدود، 55 إسعاف، الباشا تلميذ، ملاكي اسكندرية، في شقة مصر الجديدة، الوتر.

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