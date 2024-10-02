تعرف على شخصية غادة عادل في الجزء الخامس من مسلسل المداح

تشارك الفنانة غادة عادل في أحداث الجزء الخامس من مسلسل “المداح" الذى يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2025.



وتجسد غادة عادل شخصية إحدى بنات الجان اللاتى تظهر للمداح حمادة هلال ضمن أحداث العمل، وخاصة بعد اعتذار الفنانة سهر الصايغ التي كانت تلعب شخصية مليكة، فقرر مؤلف العمل إضافة شخصية أخرى على غرار مليكة تقدمها الفنانة غادة عادل.



أبطال مسلسل المداح

وضم مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

وشارك أيضا في الجزء الرابع من «المداح» كل من فتحي عبد الوهاب ومحمد دياب، المنضمين حديثًا لأبطال العمل، إضافة إلى أبطال الأجزاء الماضية الذين لم تنته أدوارهم في أحداث العمل، مثل هند بنت الأحمر التي قدمت دورها الفنانة لوسى.